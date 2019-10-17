Алла Пугачева повторила легендарную позу Шэрон Стоун из "Основного инстинкта"
70-летняя звезда российской эстрады Алла Пугачева продолжает удивлять своих поклонников моложавым видом и смелыми модными экспериментами. Так, для анонса собственного выступления Примадонна недавно приняла участие в фотосъемке в очередном весьма дерзком образе.
На кадрах, которыми поделились в соцсетях авторы съемки, Алла Борисовна предстает во всем черном - в платье с поясом и прозрачной вставкой в верхней части, гольфах и массивных ботинка. Кокетства образу придала шляпка с бисером и вуалью.
На одном из снимков Примадонна закинула ногу за ногу, приняв знаменитую сексуальнеую позу Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт".
"Просто сняли сегодня Аллу Борисовну для постера к ее юбилейному концерту", - отметила фотограф в подписи к этому фото.
Невероятная Алла Борисовна! Очень круто!", Красотка", "Лучшая!", "Огонь", "Волшебная Алла", "Похожа на голливудскую звезду", "Королева, красавица, богиня",
- пишут восторженные поклонники в комментариях.
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Галерея: звезда российской эстрады Алла Пугачева