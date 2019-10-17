Месси получил "Золотую бутсу" из рук своих детей. Это шестая награда аргентинца

В сезоне-2018/2019 Месси забил 36 голов в чемпионате Испании. Его ближайший преследователь Килиан Мбаппе из французского ПСЖ забил на три мяча меньше.

Добавим, что аргентинец выиграл "Золотую бутсу" в третий раз подряд. Всего на счету аргентинца шесть подобных наград, что является лучшим результатом. Ранее он брал награду в сезонах-2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 и 2017/2018.

Месси лидирует по числу наград. Нападающий Криштиану Роналду выигрывал "Золотую бутсу" четыре раза.