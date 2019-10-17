Месси получил "Золотую бутсу" из рук своих детей. Это шестая награда аргентинца

Футболист каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси в третий раз подряд получил "Золотую бутсу" как лучший бомбардир в Европе по итогам сезона. В этот раз награду аргентинцу вручили его дети.
В сезоне-2018/2019 Месси забил 36 голов в чемпионате Испании. Его ближайший преследователь Килиан Мбаппе из французского ПСЖ забил на три мяча меньше.
Добавим, что аргентинец выиграл "Золотую бутсу" в третий раз подряд. Всего на счету аргентинца шесть подобных наград, что является лучшим результатом. Ранее он брал награду в сезонах-2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 и 2017/2018.
Месси лидирует по числу наград. Нападающий Криштиану Роналду выигрывал "Золотую бутсу" четыре раза.
Для того, чтобы вручить приз футболисту, на сцену вышли его сыновья - 6-летний Тьяго и 4-летний Матео, а также супруга Месси Антонелла Рокуццо.
For you, daddy. pic.twitter.com/6DaKpRYJ2K— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 16, 2019