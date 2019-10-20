В Юрмале из здания, отремонтированного на "депутатские квоты", выгоняют музей

Три года назад зеленые крестьяне в Сейме продвинули почти миллион на здание в Юрмале, в котором разместили музей одной из старейших организаций - Клуба защиты окружающей среды. Миллион потратили, и сейчас Юрмальская дума решила музей из помещений выгнать, так как здание нужно ей самой, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Двухэтажную деревянную дачу в Дубулты Юрмальская дума передала на обслуживание "группе зелено думающих" в середине 90-х годов. Три года назад общество Зеленый орден начало активность в других местах Латвии и предложило войти в муниципальный дом одной из старейших негосударственных организаций времен атмоды Клубу защиты окружающей среды.

Соглашение между мэром Трукснисом и президентом клуба Улме предусматривало, что дума не будет просить арендную плату, а клуб оборудует здесь музей. Практически сразу член Труксниса по партии Лиединш предложил Улме решил попросить миллион из госбюджета на ремонт здания из так называемых депутатских квот.

В ходе подготовки бюджета 2017 года, у Зеленых крестьян были свои премьер и министр финансов, свой председатель бюджетной комиссии в Сейме. И так называемое разделяемое финансирование депутатских квот было внушительным - 28 миллионов. Предложение о миллионе на юрмальский музей в бюджетной комиссии никто не оспорил, лишь госконтролер удивилась столь большой сумме на ремонт одной дачи.

Ремонт и покраска здания продолжались два года. И Музей зеленой атмоды свои двери открыл только осенью прошлого года. Оценку затрат на ремонт Юрмальская дума не предоставила. Самоуправление разместило в свежеотремонтированных помещениях и мебель. Его сдали в пользование клубу. Стоимость стульев, полок, шкафов показалась ему значительно раздутой - одна книжная полка стоила более тысячи евро.

Музей зеленой атмоды проработал неполный год. Так же самая Юрмальская дума, которая попросила из госбюджета миллион евро, сейчас договор с Клубом защиты окружающей среды разорвала и попросила их выехать.

Этим летом Юрмальская дума решила, что дача в Дубулты пригодится ей самой, в нем оборудуют отдел загса. Поэтому договор с клубом разорван и с 1 сентября музей должен съехать.

Клуб защиты окружающей среды с решением не согласен, подал в суд и помещения не оставляет. У них был договор на пять лет. Упомянуты и депутаты Сейма с истинными целями расходования государственного миллиона.