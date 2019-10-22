"Взлетевший" на стену дома автомобиль: очевидцы рассказали о происшествии в Ильгюциемсе

Как выяснилось, жильцам дома на улице Буллю 14Б в Ильгуциемсе уже годами приходится считаться с катастрофической нехваткой парковочных мест, к тому же дороги во дворе все в ямах.

Так один водитель в эти выходные устроил в узком дворе показательные выступления для местных жителей, как здесь можно проехать побыстрее и припарковаться совсем иначе.

"Разогнался сильно, почти до 100 км/час. Наехал на эту рябину. Выглядит практически нереально", - рассказал местный житель Марис.

После того, как автомобиль наехал на препятствие, он подлетел, перевернулся на бок и остановился, лишь ударившись об стену дома. Жители квартиры на первом этаже, под окнами которой неожиданно оказалась крыша автомобиля, запомнят этот день надолго.

Как призналась Рита из этой квартиры: "Был большой шум. Хотела уснуть, и именно в тот момент все и произошло. Я не понимаю, как такое могло случиться".

После аварии водитель своими силами смог выбраться из разбитой машины. Когда к дому подъехали полицейские, их ждали лишь шокированные жильцы дома. Водитель скрылся.

"Все могло быть еще драматичнее. А если бы влетел в окно?", - добавляет Рита.

По неофициальным данным, пострадавший автомобиль принадлежал матери водителя, которая проживает неподалеку. Скорее всего, машина была взята без разрешения. Местные добавляют, что водитель был под воздействием наркотиков.

В полиции о случившемся начато административное дело. Как полицейские рассказали Degpunktā, пока что личность водителя установить не удалось. Сейчас полиция ищет очевидцев и призывает всех, кто располагает информацией, сообщить по номеру 67829235 или 110.