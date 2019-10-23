Рижское "Динамо" принимает "Трактор" Петериса Скудры

"Динамо" и "Трактор" в этом сезоне уже встречались между собой. Произошло это в начале прошлой недели в Челябинске, когда команде Гирта Анкипанса впервые за 5 лет удалось обыграть "Трактор" - 4:3.

В пяти последних матчах дела лучше шли у рижан - 3 победы. Хоккеисты из Челябинска уступили в четырёх из пяти последних матчей, правда, в последнем из них удалось прервать серию из четырёх поражений и наконец одержать победу (2:1 над "Локомотивом").

Добавим, что самым результативным игроком в составе "Трактора" является чех Томаш Гика, который в этом сезоне заработал 11 очков (5+6). Примечательно, что 3 из 5 голов Гика забил в вышеупомянутой игре против "Динамо".

"Динамо" и "Трактор" провели 23 очные встречи. Счёт 17:6 в пользу команды из Челябинска. 11 раз рижане уступили в основное время, 5 раз - в серии буллитов и один раз - в овертайме.