Рижское "Динамо" принимает "Трактор" Петериса Скудры

Сегодня рижское "Динамо" проведёт домашний матч против челябинского "Трактора" под управлением латвийского специалиста Петериса Скудры. Начало игры в 19:30.
"Динамо" и "Трактор" в этом сезоне уже встречались между собой. Произошло это в начале прошлой недели в Челябинске, когда команде Гирта Анкипанса впервые за 5 лет удалось обыграть "Трактор" - 4:3.
В пяти последних матчах дела лучше шли у рижан - 3 победы. Хоккеисты из Челябинска уступили в четырёх из пяти последних матчей, правда, в последнем из них удалось прервать серию из четырёх поражений и наконец одержать победу (2:1 над "Локомотивом").
Добавим, что самым результативным игроком в составе "Трактора" является чех Томаш Гика, который в этом сезоне заработал 11 очков (5+6). Примечательно, что 3 из 5 голов Гика забил в вышеупомянутой игре против "Динамо".
"Динамо" и "Трактор" провели 23 очные встречи. Счёт 17:6 в пользу команды из Челябинска. 11 раз рижане уступили в основное время, 5 раз - в серии буллитов и один раз - в овертайме.
В данный момент "Трактор" находится на 9-м месте Восточной конференции, имея в своём активе 20 очков. "Динамо" по-прежнему на дне турнирной таблицы - 12 очков, последнее место и звание худшей команды лиги.