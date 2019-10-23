Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Как Анкара, так и Москва посчитали достигнутое соглашение победой.

Через несколько часов после сообщения о соглашении Министерство обороны Турции выступило с сообщением, что США указали Турции, что курдские боевики полностью покинули требуемую Анкарой "зону безопасности" на севере Сирии.

Таким образом, нет нужды возобновлять начатое 9 октября наступление, которое получило международное осуждение, отметило министерство.

С того момента, как две недели назад президент США Дональд Трамп сообщил о выводе военных США, события в Сирии развивались очень стремительно.

Достигнутое в сочинской резиденции Путина соглашение с Турцией предусматривает, что на север Сирии может вернуться режим диктатора Башара аль Асада, а также российские солдаты. Несколько лет регион патрулировали военные США и союзные силы курдов.

Соглашение предусматривает, что российская военная полиция и сирийская погранохрана в среду начнут выдворение "Подразделения национальной обороны" (YPG) с зоны, которая находится в 30 километрах от турецкой границы.

В свою очередь через шесть дней планируется начать совместное патрулирование в Сирии в зоне 10 километров от границы Турции, чего Анкара требовала уже давно.

Вице-президент США Майкл Пенс выразил поддержку созданию так называемой "зоны безопасности".