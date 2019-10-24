Сборная Латвии по футболу продолжает опускаться в рейтинге. Россия поднялась на 5 мест

Сборная Латвии по футболу в новом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) опустилась на четыре позиции и теперь занимает 143-е место.
В октябре команда Славиши Стояновича провела два матча в рамках отборочного этапа Евро-2020. Оба раза латвийские футболисты потерпели поражение - 0:3 с Польшей и 1:3 с Израилем.
В новом рейтинге ФИФА у сборной Латвии 1063 очка - это на 12 меньше, чем в сентябре. Отметим, что латвийские футболисты не могут победить на протяжении 16 матчей подряд.
Из европейских стран сборная Латвии в рейтинге опережает только Молдову, Лихтенштейн, Мальту, Гибралтар и Сан-Марино.
Что касается наших географических соседей, то Литва опустилась на одно место (132), а Эстония упала на две строчки (104). Две октябрьские победы сборной России (4:0 над Шотландией и 5:0 над Кипром) позволили команде Станислава Черчесова прибавить пять строчек и подняться в табели о рангах с 42-го на 37-е место.
Лидером мирового рейтинга по-прежнему остаётся команда Бельгии. Следом идут Франция, Бразилия, Англия, Уругвай, Португалия, Хорватия, Испания и Аргентина.