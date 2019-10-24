Рижская дума призывает жителей дома на улице Лачплеша обращаться в соцслужбу

Как указали в думе, после того, как 12 октября в доме на улице Лачплеша обвалился потолок на четвертом этаже и были эвакуированы все жители, уже 14 октября шесть жильцов дома обратились в территориальный центр Krasts Латгальского предместья и им были выданы талоны на получение пакетов с продуктами от Европейского фонда поддержки для самых нуждающихся.

Также для пяти людей обустроено временное жилье, а 23 октября в службу за помощью обратились и другие представители жителей дома.

Брице пояснила, после общения со всеми задействованными службами и оценки обстоятельств как критических было принято решение предоставить гражданам одноразовое пособие для удовлетворения их основных потребностей в каждом конкретном случае.

До сих пор заявления подали пять жильцов дома, однако дума призывает и других жителей писать заявления и оформлять документы, чтобы в Рижской социальной службе получить пособие.

В кризисных ситуациях пособие представляет собой материальную помощь, которой соцслужба обеспечивает клиента, если у него нет прав получить государственную или другую поддержку от самоуправления, или страховое возмещение.

Для получения пособия в кризисной ситуации клиент должен в течение трех месяцев после возникновения кризисной ситуации подать заявление в соцслужбу и копию документа (предоставив оригина), который подтверждает факт кризисной ситуации, а также другие необходимые для принятия решения документы.

Размер пособия для отдельно живущего человека составляет не более минимальной месячной зарплаты - 430 евро. Пособие для семьи - до двух минимальных месячных зарплат.

Соцслужба принимает решение о присвоении и размере пособия на основании заключение специалиста по социальной работе, который оценивает ситуацию каждого клиента индивидуально и учитывает последствия, вызванные кризисной ситуацией.

Жителей эвакуированного дома на улице Лачплеша призывают обращаться в центр Krasts на улице Айвиекстес 14, а также регулярно связываться с представителями владельца здания, чтобы решить вопрос о компенсации.

Напомним, в субботу, 12 октября, в жилом доме в Риге, на улице Лачплеша, обвалился потолок, из здания были эвакуированы все жители.