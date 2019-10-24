Рижская дума призывает жителей дома на улице Лачплеша обращаться в соцслужбу

Рижская дума призывает жителей дома на улице Лачплеша 123b за поддержкой и помощью в случае необходимости призывают обращаться в Рижскую социальную службу, сообщила представитель Департамента благосостояния Лита Брице.
Как указали в думе, после того, как 12 октября в доме на улице Лачплеша обвалился потолок на четвертом этаже и были эвакуированы все жители, уже 14 октября шесть жильцов дома обратились в территориальный центр Krasts Латгальского предместья и им были выданы талоны на получение пакетов с продуктами от Европейского фонда поддержки для самых нуждающихся.
Также для пяти людей обустроено временное жилье, а 23 октября в службу за помощью обратились и другие представители жителей дома.
Брице пояснила, после общения со всеми задействованными службами и оценки обстоятельств как критических было принято решение предоставить гражданам одноразовое пособие для удовлетворения их основных потребностей в каждом конкретном случае.
До сих пор заявления подали пять жильцов дома, однако дума призывает и других жителей писать заявления и оформлять документы, чтобы в Рижской социальной службе получить пособие.
В кризисных ситуациях пособие представляет собой материальную помощь, которой соцслужба обеспечивает клиента, если у него нет прав получить государственную или другую поддержку от самоуправления, или страховое возмещение.
Для получения пособия в кризисной ситуации клиент должен в течение трех месяцев после возникновения кризисной ситуации подать заявление в соцслужбу и копию документа (предоставив оригина), который подтверждает факт кризисной ситуации, а также другие необходимые для принятия решения документы.
Размер пособия для отдельно живущего человека составляет не более минимальной месячной зарплаты - 430 евро. Пособие для семьи - до двух минимальных месячных зарплат.
Соцслужба принимает решение о присвоении и размере пособия на основании заключение специалиста по социальной работе, который оценивает ситуацию каждого клиента индивидуально и учитывает последствия, вызванные кризисной ситуацией.
Жителей эвакуированного дома на улице Лачплеша призывают обращаться в центр Krasts на улице Айвиекстес 14, а также регулярно связываться с представителями владельца здания, чтобы решить вопрос о компенсации.
Напомним, в субботу, 12 октября, в жилом доме в Риге, на улице Лачплеша, обвалился потолок, из здания были эвакуированы все жители.
Рижское самоуправление разместило в хостеле 11 жителей из пострадавшего дома, которые отозвались на данное предложение.