Пн, 28.10.2019
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Боец MMA атаковал судью после поединка

Маркус Сурин

ФОТО: скриншот Instagram video/ devinpowell_nostosmma

На минувших выходных в Анкасвилле состоялся турнир Bellator 232 по смешанным единоборствам (ММА), на котором произошёл необычный эпизод. Американец Маркус Сурин в поединке с Девином Пауэллом потерпел поражение во втором, но решил продолжить бой и напал на судью.

Видео: Маркус Сурин атакует судью

Вероятно, спортсмен был дезориентирован после удушающего приёма и решил, что бой всё ещё продолжается, по ошибке схватив ногу судьи. Спустя несколько секунд Сурина всё-таки оттащили от судьи.

На счету 38-летнего Сурина 6 побед и 2 поражения, в то время как у Пауэлла - 10 побед и 4 поражения.

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