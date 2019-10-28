Боец MMA атаковал судью после поединка

На минувших выходных в Анкасвилле состоялся турнир Bellator 232 по смешанным единоборствам (ММА), на котором произошёл необычный эпизод. Американец Маркус Сурин в поединке с Девином Пауэллом потерпел поражение во втором, но решил продолжить бой и напал на судью.