Боец MMA атаковал судью после поединка

На минувших выходных в Анкасвилле состоялся турнир Bellator 232 по смешанным единоборствам (ММА), на котором произошёл необычный эпизод. Американец Маркус Сурин в поединке с Девином Пауэллом потерпел поражение во втором, но решил продолжить бой и напал на судью.
Видео: Маркус Сурин атакует судью
Вероятно, спортсмен был дезориентирован после удушающего приёма и решил, что бой всё ещё продолжается, по ошибке схватив ногу судьи. Спустя несколько секунд Сурина всё-таки оттащили от судьи.
На счету 38-летнего Сурина 6 побед и 2 поражения, в то время как у Пауэлла - 10 побед и 4 поражения.