Британские водители Bolt в бешенстве и вышли на протесты против эстонской компании

Демонстрация пройдет сегодня с середины дня до около 17:00, водители собираются перед головным офисом Bolt.

У Союза частных такси четыре требования. Во-первых, хотят поднятия оплаты с 1,25 фунта до 2 фунтов за каждую милю. Во-вторых, люди хотят, чтобы в компании прекратили несправедливо увольнять водителей без причины. В-третьих, водители хотят, чтобы Bolt следовал Трудовому закону Соединенного Королевства, платил по крайней мере минимальную зарплату и отпускные.

Четвертое требование самое интересное: водители требуют, что в компании прекратили манипулирование алгоритмами мобильного приложения. Согласно обвинениям, мобильное приложение показывает водителям стоимость поездки выше, чем на самом деле. Конечную, заниженную стоимость водитель видит уже только по прибытию в конечное место назначения клиента.

Руководитель местного профсоюза Джеймс Фаррар сказал, что фирма Bolt пришла в Лондон с заявлением, что она является более этической альтернативой Uber. "Но медовый месяц оказался коротким, потому что сейчас Bolt поступает с водителями так же жестоко, как и Uber", – сказал он.

Бывший таксист, работавший в Bolt и член профсоюза Мохаммед Онупом Рахман согласен со словами Фаррара. "Однажды меня просто деактивировали, и больше я не могу работать водителем. Какие доказательства или претензии были в мой адрес, я так и не узнал", – сказал Рахман.