Йода, Джек Воробей, Дали и другие: в Ригу приехала уникальная коллекция восковых фигур

Жемчужиной выставки можно назвать композицию, воссозданную из восковых фигур по картине известного художника Сандро Боттичелли "Рождение Венеры", в которой изображен мифический сюжет о рождении богини из морской пены. Помимо Венеры Ригу посещает еще одна древнегреческая богиня – восковая фигура Афины Паллады.

На суд зрителей представлены около 40 фигур. Экспозиция поделена на несколько секций: исторические персонажи, великие писатели и художники, популярные актеры и музыканты, герои из мультфильмов и детских фильмов.

Посетители могут увидеть, как в жизни выглядели художники Микеланджело, Леонардо да Винчи, Сальвадор Дали, и другие исторические деятели и представители творческой элиты.

В детской секции представлена богатая коллекция герoев из мультфильма "Ледниковый период", в том числе и белка и ленивец, герои из кинофильма "Пираты Карибского моря" – Капитан Джек Воробей (актер Джонни Депп) и Королева пиратов Элизабет Суонн (актриса Кира Найтли).

"Представительная коллекция восковых фигур, которая прибывает в Ригу на гастроли, не только призвана развлечь посетителя, но и образовать его, – отмечает куратор выставки Армен Арутюнян. – Все фигуры выполнены ведущими европейскими мастерами по воску. В работе они использовались исторически достоверные данные и свидетельства. Отдельное внимание уделено костюмам персонажей".