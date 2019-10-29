Второе поражение подряд: "Динамо" уступило пекинскому "Куньлуню"

Уже на 4-й минуте гостям удалось выйти вперёд - быструю атаку точным броском завершил Итан Верек. Рижане продолжали играть пассивно, за что поплатились в середине периода, когда один на один с Александром Салаком вышел Адам Крэкнелл. Несмотря на небольшое количество моментов, рижанам всё-таки удалось до перерыва отыграть одну шайбу - это сделал Кристап Сотниекс.

Во втором периоде рижане были более активными и хозяйничали на половине "Куньлуня", но забить до конца второй 20-минутки так и не удалось.

Не удалось этого сделать и в третьем периоде, в отличие от гостей, которые воспользовались грубой ошибкой Салака - вратаря за воротами "обокрали" и шайбу в пустые ворота забросил Люк Локхарт. В оставшиеся 10 минут счёт не изменился - 1:3.

После этого матча "динамовцы" отправятся на два выездных матча. 1 ноября команду Гирта Анкипанса ждёт встреча с ХК "Сочи", а затем игра против СКА.