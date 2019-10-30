В Одни Ворота: Травмы и нелёгкая судьба новичков НБА

Сегодня в выпуске:

О стартовых раскладах сезона НБА, а также рассказ о нелгкой судьбе Победителей ежегодной ярмарки талантов, так называемого драфта НБА.

Вопреки тому, насколько почётно звучит статус лучшего прибывшего Лиги, первые номера драфта испытывают колоссальное давление от спортивных СМИ и болельщиков. Помимо этого, молодые спортсмены так стремятся в профессионалы, что совершенно не жалеют себя в студенческих лигах. Это два основных фактора которые влияют на успешность их карьер. Зачастую получается так, что вчерашний студент приходит в НБА со старыми незалеченными травмами.

Так нынешним летом все с нетерпением ждали выхода на паркет лучшего новичка за последние годы - Зайона Уильямсона. Он был у всех на устах последние несколько лет, но сейчас из-за травм мы не увидим его дебюта до зимы.