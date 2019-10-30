В Одни Ворота: Травмы и нелёгкая судьба новичков НБА
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
О стартовых раскладах сезона НБА, а также рассказ о нелгкой судьбе Победителей ежегодной ярмарки талантов, так называемого драфта НБА.
Вопреки тому, насколько почётно звучит статус лучшего прибывшего Лиги, первые номера драфта испытывают колоссальное давление от спортивных СМИ и болельщиков. Помимо этого, молодые спортсмены так стремятся в профессионалы, что совершенно не жалеют себя в студенческих лигах. Это два основных фактора которые влияют на успешность их карьер. Зачастую получается так, что вчерашний студент приходит в НБА со старыми незалеченными травмами.
Так нынешним летом все с нетерпением ждали выхода на паркет лучшего новичка за последние годы - Зайона Уильямсона. Он был у всех на устах последние несколько лет, но сейчас из-за травм мы не увидим его дебюта до зимы.
В программе "В Одни Ворота" попытаемся разобраться, как в НБА пытаются уберечь свою золотую молодёжь.