Зверское нападение на таксиста в Эстонии: подростки признаны вменяемыми

Проведенная летом судебно-психиатрическая и -психологическая экспертиза признала двух рожденных в 2002 году нападавших вменяемыми, поэтому больше нет препятствий, чтобы отправить их под суд. 13 февраля в Вильянди должно пройти открытое заседание. По имеющимся сейчас данным, речь идет об открытом процессе.

В этом деле четверо обвиняемых, двое из которых несовершеннолетние 2002 года рождения и двое совершеннолетние 1997 года рождения. Двух несовершеннолетних обвиняют в ограблении и присвоении чужих вещей. Совершеннолетних связывают с присвоением вещей. За ограбление можно наказать сроком до десяти лет лишения свободы.

Слушания должны будут длиться 11 дней, последнее назначено на 8 апреля. На данный момент один несовершеннолетний взят под стражу, один отбывает наказание за ранее совершенное преступление. Подозреваемые совершеннолетние находятся на свободе.

Зверское избиение таксиста и угон его автомобиля произошли в Эстонии в ночь на 16 ноября. Утром полиция получила сообщение, что на асфальте вблизи детского сада в волости Пярсти местные жители обнаружили лужи крови и подозрительные предметы.

На место происшествия отправили патруль и оперативную группу. Их первичная оценка была такова, что речь может идти о месте преступления.

В брошенной машине был 60-летний таксист, раненый и ограбленный. ФОТО: Kaspar Pokk

В то же время около 8:30 полиция получила вызов, что по Колга-Яани в направлении Вильянди движется автомобиль, который совершает опасные маневры. Полицейский патруль отправился на его поиски. В 8:50, заметив разыскиваемый Mercedes, стражи порядка подали знак остановиться, однако водитель его проигнорировал и помчался дальше в сторону Вильянди. На дороге Вильянди-Пыльтсамаа водитель Mercedes спровоцировал ДТП, задев несколько других транспортных средств, но все равно не остановился. Мчась в сторону Таллиннской улицы в Вильянди, машина так разогналась, что в какой-то момент патрули потеряли ее из виду.

Разыскиваемый Mercedes обнаружили в 9:00 на парковке в Вильянди, откуда, по словам свидетелей, в сторону кладбища убежали трое мужчин. В брошенной машине был 60-летний таксист, раненый и ограбленный. Его отвезли в больницу.

По данным прокуратуры, нападение на 60-летнего таксиста началось с того, что вечером 15 ноября по телефону вызвали такси на один вильяндиский адрес, где в машину сели два несовершеннолетних парня, которые высказали желание поехать в Пярсти. Так и произошло нападение на водителя, он был избит до крови и его засунули в багажник. В Пярсти к двум молодым людям присоединился третий. После этого они поехали в Раквере.

Двое задержанных ранее неоднократно наказывались в уголовном порядке за насильственные действия. Этих 16-летних юношей направили на обучение в частную школу и в их отношении был назначен уголовный надзор.