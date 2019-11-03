Волшебная Сара Брайтман вновь загипнотизировала рижан и гостей столицы

Сара Брайтман известна своим трехоктавным вокальным даром и как создатель новаторского музыкального движения классического кроссовера (симбиоз классической и современной поп-музыки). Во время карьеры певицы продано не менее 30 миллионов ее записей.

Брайтман - единственный артист, чье имя одновременно находилось на первом месте Billboard чартов как классической, так и танцевальной музыки, и она получила более 180 золотых и платиновых наград в более чем 40 странах.