Единственным владельцем Bauskas alus стал Lāčplēša alus

В то же время были зарегистрированы изменения в правлении Bauskas alus - на должность члена правления компании назначен Паулис Далбергс, а прежний единственный член правления компании Владимир Барсков ушел с должности.

Изменения в коммерческом регистре были зарегистрированы в понедельник, 4 ноября.

Как сообщалось ранее, 12 сентября этого года Совет по конкуренции одобрил сделку, в результате которой Lāčplēša alus приобретает решающее влияние в компании Bauskas alus и предприятии Ruta M, предоставляющего услуги по сбору и очистке сточных вод Bauskas alus.

Совет по конкуренции пришел к выводу, что после слияния совокупная рыночная доля двух компаний на оптовом рынке пива увеличится незначительно - ее рост составит не более 5%.

Ранее компания Bauskas alus принадлежала BA Holdings, владельцами которого являются Владимир Барсков (50%), Борис Райгородский (25%) и Юрий Шанцовой (25%).