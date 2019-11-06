Участвовать в протестах готовы почти 2000 работников здравоохранения
В запланированной на четверг акции протеста работников здравоохранения предположительно примут участие по меньшей мере 2000 человек, в том числе 665 работников Рижской Восточной клинической университетской больницы, выяснило агентство LETA.
Как заявил председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис, обещание правительства выделить дополнительно 18 млн евро на зарплаты медикам в 2020 году минимально повлияло на готовность работников здравоохранения участвовать в акции протеста. По словам Кериса, он смотрит на эту ситуацию положительно, так как она свидетельствует о том, что правительство хоть как-то ориентировано на поиск дополнительных ресурсов.
Рижская Восточная клиническая университетская сообщила, что в акции протеста в четверг планируют принять участие 665 работников учреждения, а 200 из них будут участвовать и в пикете у здания парламента.
Больница также сообщила, что в стационаре "Гайльэзерс" и Латвийском онкологическом центре в четверг будут проводиться только неотложные медицинские манипуляции, а плановый прием пациентов отменен.
Врачи отделения диагностической радиологии заявили о своем участии в акции протеста, поэтому диагностические рентгенологические исследования в этот день проводиться не будут.
В свою очередь медики Центра туберкулеза и легочных заболеваний, стационаров "Бикерниеки" и Латвийского центра инфектологии после окончания пикета у здания Сейма вернутся на свои рабочие места и продолжат работу в обычном режиме.
Люди, у которых был запланирован амбулаторный визит к врачу, принимающему пациентов в поликлиниках стационаров "Гайльэзерс", "Бикерниеки" и в Латвийском онкологическом центре должны принимать во внимание то, что из 60 врачей этих учреждений 29 в четверг отменили прием. В свою очередь 11 врачей с утра примут участие в пикете, а после этого вернутся к своим служебным обязанностям.
Больница сообщает, что ее специалисты сообщили о вышеупомянутых изменениях подавляющему большинству пациентов, которые были записаны на прием в четверг, но все еще есть люди, с которыми не получилось связаться.
Поэтому учреждение рекомендует пациентам звонить на консультативный номер больницы 67000610, чтобы получить информацию о возможностях переноса визита к врачу, плановой консультации, обследования или операции.
Как сообщалось, в знак протеста против запланированного на ближайшие годы недостаточного финансирования отрасли здравоохранения медики завтра, 7 ноября, проведут акцию "Один день без врача".
В этот день организаторы акции призывают всех врачей, за исключением медиков скорой помощи, взять неоплачиваемый отпуск. Таким образом медики хотят наглядно показать, что может произойти уже через пару лет, если политики не изменят свое отношение к здравоохранению. В этот день также пройдет акция протеста у здания Сейма.