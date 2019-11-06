Участвовать в протестах готовы почти 2000 работников здравоохранения

Как заявил председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис, обещание правительства выделить дополнительно 18 млн евро на зарплаты медикам в 2020 году минимально повлияло на готовность работников здравоохранения участвовать в акции протеста. По словам Кериса, он смотрит на эту ситуацию положительно, так как она свидетельствует о том, что правительство хоть как-то ориентировано на поиск дополнительных ресурсов.

Рижская Восточная клиническая университетская сообщила, что в акции протеста в четверг планируют принять участие 665 работников учреждения, а 200 из них будут участвовать и в пикете у здания парламента.

Больница также сообщила, что в стационаре "Гайльэзерс" и Латвийском онкологическом центре в четверг будут проводиться только неотложные медицинские манипуляции, а плановый прием пациентов отменен.

Врачи отделения диагностической радиологии заявили о своем участии в акции протеста, поэтому диагностические рентгенологические исследования в этот день проводиться не будут.

В свою очередь медики Центра туберкулеза и легочных заболеваний, стационаров "Бикерниеки" и Латвийского центра инфектологии после окончания пикета у здания Сейма вернутся на свои рабочие места и продолжат работу в обычном режиме.

Люди, у которых был запланирован амбулаторный визит к врачу, принимающему пациентов в поликлиниках стационаров "Гайльэзерс", "Бикерниеки" и в Латвийском онкологическом центре должны принимать во внимание то, что из 60 врачей этих учреждений 29 в четверг отменили прием. В свою очередь 11 врачей с утра примут участие в пикете, а после этого вернутся к своим служебным обязанностям.

Больница сообщает, что ее специалисты сообщили о вышеупомянутых изменениях подавляющему большинству пациентов, которые были записаны на прием в четверг, но все еще есть люди, с которыми не получилось связаться.

Поэтому учреждение рекомендует пациентам звонить на консультативный номер больницы 67000610, чтобы получить информацию о возможностях переноса визита к врачу, плановой консультации, обследования или операции.

Как сообщалось, в знак протеста против запланированного на ближайшие годы недостаточного финансирования отрасли здравоохранения медики завтра, 7 ноября, проведут акцию "Один день без врача".