Пт, 8.11.2019
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Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд

Филипп Киркоров

ФОТО: Пресс-фото

В Южный окружной военный суд поступило дело о подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в мае 2017 года, но к рассмотрению оно еще не назначено. Об этом пишет РИА "Новости". 

Фигуранты дела - Хидирнеби Казуев, Габибулы Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов, обвиняемые в организации либо участии в террористическом сообществе и НВФ.

Их обвиняют в незаконном изготовлении и ношении взрывчатых устройств. Им инкриминируют прохождение обучения для террористической деятельности, участие в деятельности террористической организации и приготовление к теракту. 

Максим Галкин и Алла Пугачева не значатся свидетелями по делу. Хотя ранее были другие слухи. 

Напомним, ранее правоохранительные органы республики Дагестан завершили расследование по делу о подготовке теракта на концерте российского певца Филиппа Киркорова. 

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