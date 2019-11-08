Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд

В Южный окружной военный суд поступило дело о подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в мае 2017 года, но к рассмотрению оно еще не назначено. Об этом пишет РИА "Новости".
Фигуранты дела - Хидирнеби Казуев, Габибулы Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов, обвиняемые в организации либо участии в террористическом сообществе и НВФ.
Их обвиняют в незаконном изготовлении и ношении взрывчатых устройств. Им инкриминируют прохождение обучения для террористической деятельности, участие в деятельности террористической организации и приготовление к теракту.
Максим Галкин и Алла Пугачева не значатся свидетелями по делу. Хотя ранее были другие слухи.
Напомним, ранее правоохранительные органы республики Дагестан завершили расследование по делу о подготовке теракта на концерте российского певца Филиппа Киркорова.