Пн, 11.11.2019
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"Волосы седые, а морщин нет": мужчина пытался попасть в США, выдав себя за старика

ФОТО: CISF

32-летний гражданине Индии пытался выдать себя за 81-летнего пенсионера, чтобы с поддельным паспортом попасть на самолет и полететь в США, сообщает Business Insider.

Мужчина по имени Джаеш Пател был задержан в воскресенье, 10 ноября, в аэропорту Нью-Дели с поддельным паспортом, в котором было сказано, что он - Армик Сингх 1938 года рождения.

Местная полиция рассказала, что мужчина хотел отправиться в США в поисках работы и даже получил по поддельному паспорту визу. Однако даже осветленные волосы и инвалидная коляска не помогли обдурить службу безопасности аэропорта.

"Его голос не соответствовал возрасту. Несмотря на седые волосы, кожа была молодой, на лице не было морщин", - рассказал представитель контроля безопасности аэропорта Нью-Дели.

"Его борода и волосы были покрашены в серый цвет, на глазах были толстые очки, а на голове - тюрбан. Он пытался перемещаться как пожилой человек и сидел в инвалидном кресле", - рассказала представитель Центрального бюро безопасности Индии.

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