"Волосы седые, а морщин нет": мужчина пытался попасть в США, выдав себя за старика

Мужчина по имени Джаеш Пател был задержан в воскресенье, 10 ноября, в аэропорту Нью-Дели с поддельным паспортом, в котором было сказано, что он - Армик Сингх 1938 года рождения.

In two separate incidents, #CISF nabbed two passengers, one each for impersonation and carrying dual passports at IGI Airport, New Delhi. Passengers handed over to Delhi Police officials. pic.twitter.com/Mo7Gazeeox — CISF (@CISFHQrs) September 9, 2019

Местная полиция рассказала, что мужчина хотел отправиться в США в поисках работы и даже получил по поддельному паспорту визу. Однако даже осветленные волосы и инвалидная коляска не помогли обдурить службу безопасности аэропорта.

"Его голос не соответствовал возрасту. Несмотря на седые волосы, кожа была молодой, на лице не было морщин", - рассказал представитель контроля безопасности аэропорта Нью-Дели.