В Петербурге полиция изъяла с выставки плакаты про Путина, коррупцию и пенсионную реформу

Автор двух из шести изъятых плакатов Юрий Орлов рассказал петербургскому изданию "Фонтанка", что через два дня после открытия выставки - 9 ноября - руководство Союза художников сняло плакаты, а позднее сотрудники силовых структур забрали их на экспертизу.

Представитель Союза Петр Конош подтвердил, что плакаты изъяли полицейские, реагируя на жалобу одного из посетителей выставки.

Визитера возмутила непатриотичность плакатов.

"У нас должны быть творческие плакаты, а не политические. Если вдруг кого-то наши художники обидели, мы стараемся все сгладить, чтобы не вызывать ни у кого никаких к нам вопросов", — сказал Конош.

На вопрос о том, не кажется ли Коношу, что такие установки ограничивают свободу, он ответил:

"И так у нас нелегкая жизнь на сегодняшний день, чтобы еще ее подчеркивать".