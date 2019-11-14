"Это случилось мгновенно". Сотрудник супермаркета рассказал о спасении женщины в магазине в Риге

Журналистам LNT удалось найти спасителя - это Эмил Охневскис, сам он себя героем не считает.

Пройдя стандартные курсы быстрой помощи, заведующий склада Эмил Охневскис даже не мог подумать, что когда-нибудь придётся использовать в жизни полученные знания. В один из рабочих дней его коллеге стало плохо.

"Это случилось мгновенно. Я в тот момент находился на первом этаже. Помещения для сотрудников находятся на втором этаже. Женщина вышла на перерыв. Она хотела отдохнуть, попить чай и поесть. И ей резко стало плохо", - вспоминает Эмил.

Хотя то, что увиденное и услышанное на курсах никогда не применялось в жизни, всё немедленно всплыло из подсознания.

"Понял, что нет признаков дыхания, нет пульса, проверил реагирует ли пострадавшая, никаких признаков жизни не было констатировано. В связи с этим вспомнил то, что выучил на курсах, сделал массаж сердца. В тот момент казалось, что это происходит очень долго. Однако по времени это было совсем недолго", - рассказал Эмил.

"Констатировал то, что поменялся цвет кожи, на мгновенье был ощутим пульс и возобновилось дыхание", - сказал журналистам LNT Эмил.

Он рассказал, что почувствовал облегчение, поскольку понял, что всё могло закончиться печально.

Спасенная коллега уже в сознании и выздоравливает. Однако мужчина себя совсем не считает героем, он говорит:

"Я делал только то, что нужно было сделать в соответствующей ситуации. Кто-то сверху стоял рядом, что я не запутался в том, как необходимо действовать в этой ситуации".

После случившегося мужчина уверен - данные курсы необходимо пройти каждому, поскольку никогда не знаешь, когда и где будет необходима помощь.