В Талсинском крае пенсионер пропал без вести

Имантс Прусис вышел из своего дома в Валдемарпилсе, на улице Амбракас, и до сих пор не вернулся.

Возможно, мужчина поехал на автобусе в Вецаки на рыбалку.

ПРИМЕТЫ: рост - примерно 170 см; седые волосы.

БЫЛ ОДЕТ В: темно-зеленую нейлоновую куртку, на ногах резиновые сапоги.