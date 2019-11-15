Пт, 15.11.2019
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В Талсинском крае пенсионер пропал без вести

ФОТО: Valsts policija

В четверг, 14 ноября, пропал без вести житель Талсинского края 1931 года рождения Имантс Прусис, сообщает Госполиция. 

Имантс Прусис вышел из своего дома в Валдемарпилсе, на улице Амбракас, и до сих пор не вернулся. 

Возможно, мужчина поехал на автобусе в Вецаки на рыбалку. 

ПРИМЕТЫ: рост - примерно 170 см; седые волосы.

БЫЛ ОДЕТ В: темно-зеленую нейлоновую куртку, на ногах резиновые сапоги. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения пенсионера, просим обращаться в полицию, позвонив по номеру телефона 110. 

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