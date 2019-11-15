В Талсинском крае пенсионер пропал без вести

В четверг, 14 ноября, пропал без вести житель Талсинского края 1931 года рождения Имантс Прусис, сообщает Госполиция.
Имантс Прусис вышел из своего дома в Валдемарпилсе, на улице Амбракас, и до сих пор не вернулся.
Возможно, мужчина поехал на автобусе в Вецаки на рыбалку.
ПРИМЕТЫ: рост - примерно 170 см; седые волосы.
БЫЛ ОДЕТ В: темно-зеленую нейлоновую куртку, на ногах резиновые сапоги.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения пенсионера, просим обращаться в полицию, позвонив по номеру телефона 110.