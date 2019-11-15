Шведское телевидение сообщило об отмывании денег в банке SEB

По сообщению банка, передача журналистских расследований Uppdrag granskning связалась с банком и сообщила, что в ближайшее время осветит предположительное отмывание денег в Балтийских странах, с которым якобы связан и SEB.

"SEB оценит любую информацию, которую покажут в телепередаче, и сравнит ее с проведенными самим SEB анализами и прошлыми случаями. SEB получил вопросы от Sveriges Television, но у него нет больше информации о содержании программы", - сообщил банк.

"Как и любой другой банк, SEB не может гарантировать, что его не использовали или не используют для отмывания денег. Постоянно возникают новые вызовы и риски. Профилактика отмывания денег SEB не может прекращаться и не прекратится", - добавил банк.

Руководитель по коммуникациям и маркетингу SEB Eesti Сильвер Воху сказал Postimees, что на данный момент им известно только то, что в следующей шведской телепередаче будут говорить от отмывании денег в странах Балтии, что может касаться и банка SEB.

"Ничего точно не известно, но в интересах прозрачности SEB решил передать данную информацию на рынки", - сказал Воху. Будет ли в банке проводится кризисное собрание или поедет ли эстонское руководство в Стокгольм, Воху не сообщил.

В кронце октября стало известно, что прокуратура и Центральная криминальная полиция Эстонии еще в июле этого года начали уголовное производство против Swedbank с целью расследования предположительно имевших место в 2011-2017 годах случаев отмывания денег и предоставления финансовому надзору ложных данных.

По имеющейся сейчас информации, Эстонию могли использовать в схеме отмывания денег как транзитное государство.

По словам госпрокурора Сигрид Нурм, в ходе расследования отмывания денег в Swedbank сотрудничество ведется как на межгосударственном, так и на внутригосударственном уровне.

"До сих пор следственные органы работали с массовыми данными, направляли ходатайства о юридической помощи в другие страны и тесно сотрудничали с финансовой инспекцией", - отметила Нурм.