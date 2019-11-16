Доступно ли в Латвии среднее образование? Семьи с учениками более уверены, что да

Авторы исследования спрашивали жителей Латвии о том, как они оценивают доступность среднего и высшего, а также дистанционного образования в Латвии с учетом стоимости обучения, расположения учебных заведений и других факторов.

Согласно результатам опроса, большинство опрошенных считают, что среднее образование в Латвии является достаточно доступным, однако его доступность выше оценивают респонденты, в семьях которых есть получающие образование дети - 67,8% из них считают, что у молодых людей в Латвии есть хорошие шансы на получение среднего образования.

В свою очередь среди респондентов, в семьях которых нет детей, получающих образование в данный момент, его доступность как хорошую оценивают 61,9% опрошенных.

Похожую тенденцию можно наблюдать и в отношении оценки доступности дистанционного обучения в Латвии. 35,9% респондентов, в семьях которых есть дети, получающие в данный момент какое-либо образование, оценивают доступность дистанционного обучения как высокую. В свою очередь среди респондентов, в семьях которых нет детей, получающих какое-либо образование в данный момент, его доступность как хорошую оценивают 34,7%.

Однако доступность высшего образования люди, не имеющие детей, проходящих какое-либо обучение в данный момент, оценивают выше, чем люди, у которых есть получающие образование дети - 39,1% и 35% респондентов соответственно.