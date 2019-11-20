Ср, 20.11.2019
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За возможную взятку задержан сотрудник полиции

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Бюро внутренней безопасности (IDB) по подозрению во взяточничестве задержало сотрудника Рижского регионального управления полиции, сообщили агентству LETA в бюро.

В ходе расследования IDB получило информацию о том, что сотрудник управления, используя свое служебное положение, потребовал и принял взятку в качестве вознаграждения за принятие благоприятного решения по уголовному процессу.

К сотруднику полиции применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, а также запрещено выполнять должностные обязанности.

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