За возможную взятку задержан сотрудник полиции

Бюро внутренней безопасности (IDB) по подозрению во взяточничестве задержало сотрудника Рижского регионального управления полиции, сообщили агентству LETA в бюро.
В ходе расследования IDB получило информацию о том, что сотрудник управления, используя свое служебное положение, потребовал и принял взятку в качестве вознаграждения за принятие благоприятного решения по уголовному процессу.
К сотруднику полиции применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, а также запрещено выполнять должностные обязанности.