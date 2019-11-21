Минэкономики: для уменьшения влияния климатических изменений до 2030 года необходимо 6 млрд евро

Эксперт министерства проинформировал присутствующих о включенных в план мероприятиях в секторах энергетики, транспорта и энергоэффективности зданий.

По его словам, в план включен ряд мер, направленных на повышение экологичности транспортного сектора, таких как содействие обновлению автопарка и использованию общественного транспорта. План также предусматривает продвижение более экологичных видов топлива для широкого потребления, использования в сельском хозяйстве, общественном и коммерческом транспорте.

Каулиньш признал, что Латвия сможет достичь целей, установленных в плане, к 2030 году, если мероприятия будут реализованы в соответствии с планом.

В то же время представитель Минэкономики заявил, что для реализации вышеупомянутых мероприятий к 2030 году потребуется 6 млрд евро. Он также назвал возможные источники финансирования - фонды Европейского союза, ежегодные бюджеты самоуправлений, аукционы по продаже квот на выбросы и другие. "При разумном использовании публичного финансирования реализация мер возможна", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 14 ноября этого года на заседании госсекретарей для межведомственного согласования был провозглашен поданный Министерством экономики проект Национального плана по климату и энергетике-2030. Таким образом, начался заключительный этап согласования данного проекта с министерствами и другими заинтересованными сторонами.