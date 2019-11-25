Пн, 25.11.2019
Если молодежи говорят, что все политики ни на что не годятся и они разрушили наше будущее, то мне страшно, что их мотивация идти в политику, участвовать и голосовать в дальнейшем будет еще ниже. Элина Вроблевска, доцент
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  • Учитесь быть стильными: недорогая элегантность Иванки Трамп в песочном цвете

Учитесь быть стильными: недорогая элегантность Иванки Трамп в песочном цвете
Фото

ФОТО: AP/Scanpix

Иванка и Дональд Трамп побывали на днях в Остине, где недавно был открыт новый завод по производству компьютеров Apple Flextronics.

Дочь президента США выбрала по этому случаю монохромный комплект актуального цвета кэмел - брючный костюм, топ в тон и бежевое укороченное пальто демократичного бренда Zara. Завершили модный образ Иванки Трамп бежевые замшевые лодочки, крупные солнечные очки и ожерелье-цепь.

Не очень дорого, но как утонченно и элегантно!

ФОТО: Patrick Semansky / AP

ФОТО: Patrick Semansky / AP

ФОТО: Patrick Semansky / AP

ФОТО: Patrick Semansky / AP

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