Учитесь быть стильными: недорогая элегантность Иванки Трамп в песочном цвете
Иванка и Дональд Трамп побывали на днях в Остине, где недавно был открыт новый завод по производству компьютеров Apple Flextronics.
Дочь президента США выбрала по этому случаю монохромный комплект актуального цвета кэмел - брючный костюм, топ в тон и бежевое укороченное пальто демократичного бренда Zara. Завершили модный образ Иванки Трамп бежевые замшевые лодочки, крупные солнечные очки и ожерелье-цепь.
Не очень дорого, но как утонченно и элегантно!