Вступление в силу закона об административной ответственности планируется отложить до середины 2020 года

Он пояснил, что до сих пор внесены поправки более чем в 90 законов, но еще 20 законов находятся в процессе рассмотрения. Правительство не хотело бы, чтобы оставались неясности в обществе и среди сотрудников правоохранительных органов. Поэтому будет предложено перенести вступление закона в силу с 1 января на 1 июля.

Закон об административной ответственности был принят Сеймом в прошлом году.

В воскресенье в передаче LTV de facto сообщили, что за полтора месяца до вступления закона в силу не приняты несколько десятков необходимых поправок, а также не протестирована ИТ-система, нужная для введения изменений.