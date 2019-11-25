Вступление в силу закона об административной ответственности планируется отложить до середины 2020 года

Вступление в силу закона об административной ответственности планируется отложить до середины следующего года, заявил в понедельник после заседания совета по сотрудничеству коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Он пояснил, что до сих пор внесены поправки более чем в 90 законов, но еще 20 законов находятся в процессе рассмотрения. Правительство не хотело бы, чтобы оставались неясности в обществе и среди сотрудников правоохранительных органов. Поэтому будет предложено перенести вступление закона в силу с 1 января на 1 июля.
Закон об административной ответственности был принят Сеймом в прошлом году.
В воскресенье в передаче LTV de facto сообщили, что за полтора месяца до вступления закона в силу не приняты несколько десятков необходимых поправок, а также не протестирована ИТ-система, нужная для введения изменений.
Если ранее наказания были предусмотрены в Кодексе административных нарушений, то теперь их придется искать в законах, регулирующих конкретные сферы, например, для водителей это будет закон о дорожном движении.