Вт, 26.11.2019
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Дзегужкалнс: мужчина публично поджёг себя в отместку бывшей подруге. Спасти его не удалось

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

Некий мужчина в Дзегужкалнсе за неделю до своего 38-го дня рождения, в отместку своей бывшей девушке, поджёг себя у окон её дома. Она до сих пор находится в шоковом состоянии. Об этом сообщает программа LNT Degpunktā.

В воскресенье, 24 ноября, жители дома на улице Вильгельма Креслера ещё не знали, какие трагические события им придётся увидеть из окон своего дома. 

Около 17.00 во двор дома прибыл мужчина с канистрой бензина. Он облил себя жидкостью и поджёг. 

Пенсионерка, которая стала очевидцем происшествия, позвала на помощь своего сына. 

"Просто горел мужчина и всё. Мой сын вылил на него ведро воды", - рассказала программе пенсионерка. Спасти мужчину не удалось.

В полиции начат уголовный процесс, однако всё свидетельствует о том, что мужчина совершил самоубийство осознанно. 

Бывшая подруга погибшего, пожелавшая остаться анонимной, рассказала полиции о причинах случившегося. 

"Некоторое время назад мы расстались. Он всё время угрожал, что совершит самоубийство. (..) Он пытался повеситься. После этого он сказал, что подожжёт себя под моими окнами, я не воспринимала это всерьёз. Он много угрожал. Я просто не верила. Расстались и расстались, но… Мне, конечно, было не легко, но, как оказалось, ему еще трудней", - рассказала бывшая подруга погибшего.

Видео: Сюжет Degpunktā

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