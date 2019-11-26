Дзегужкалнс: мужчина публично поджёг себя в отместку бывшей подруге. Спасти его не удалось

"Некоторое время назад мы расстались. Он всё время угрожал, что совершит самоубийство. (..) Он пытался повеситься. После этого он сказал, что подожжёт себя под моими окнами, я не воспринимала это всерьёз. Он много угрожал. Я просто не верила. Расстались и расстались, но… Мне, конечно, было не легко, но, как оказалось, ему еще трудней", - рассказала бывшая подруга погибшего.