Дзегужкалнс: мужчина публично поджёг себя в отместку бывшей подруге. Спасти его не удалось

Некий мужчина в Дзегужкалнсе за неделю до своего 38-го дня рождения, в отместку своей бывшей девушке, поджёг себя у окон её дома. Она до сих пор находится в шоковом состоянии. Об этом сообщает программа LNT Degpunktā.
В воскресенье, 24 ноября, жители дома на улице Вильгельма Креслера ещё не знали, какие трагические события им придётся увидеть из окон своего дома.
Около 17.00 во двор дома прибыл мужчина с канистрой бензина. Он облил себя жидкостью и поджёг.
Пенсионерка, которая стала очевидцем происшествия, позвала на помощь своего сына.
"Просто горел мужчина и всё. Мой сын вылил на него ведро воды", - рассказала программе пенсионерка. Спасти мужчину не удалось.
В полиции начат уголовный процесс, однако всё свидетельствует о том, что мужчина совершил самоубийство осознанно.
Бывшая подруга погибшего, пожелавшая остаться анонимной, рассказала полиции о причинах случившегося.
"Некоторое время назад мы расстались. Он всё время угрожал, что совершит самоубийство. (..) Он пытался повеситься. После этого он сказал, что подожжёт себя под моими окнами, я не воспринимала это всерьёз. Он много угрожал. Я просто не верила. Расстались и расстались, но… Мне, конечно, было не легко, но, как оказалось, ему еще трудней", - рассказала бывшая подруга погибшего.
Видео: Сюжет Degpunktā