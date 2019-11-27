ФОТО: Пресс-фото

“Дневной свет регулирует биологические часы человека. Естественный синий свет помогает приспособиться к циркадным ритмам - естественным циклам сна и бодрствования, а также улучшает память и настроение,” - рассказывает Иева Бейлина (Ieva Beilina), генеральный директор Smart Vision.

В сегодняшнее цифровое время, насыщенное эмоциями и технологиями, встречается не только естественный, но и искусственный синий свет. Это единственный видимый цвет светового спектра, который мы не только видим, но и ощущаем, поскольку его лучи проникают глубоко в сетчатку.

ФОТО: Пресс-фото

В результате устаем не только мы, но и наши глаза - появляется сухость и покраснение, нередко сопровождающиеся головной болью, что в совокупности приводит к симптому цифрового напряжения глаз.

Его вызывают:

искусственное освещение;

компьютер;

телевидение;

мобильный телефон.

“Синие лучи света проходят через все среды глаза, пока не достигнут сетчатки, что приводит к окислительному стрессу. Синий свет может способствовать развитию различных серьезных проблем со зрением” - продолжает Иева Бейлина.

В наш динамичный и насыщенный, но снисходительный век почти у каждой проблемы есть решение, и почти для каждого решения можно выбрать привлекательную форму. Например - очки с синим светофильтром.

ФОТО: Пресс-фото

“Негативные эффекты синего света уменьшаются с помощью очков с синим светофильтром” - поясняет Иева Бейлина.

Они:

защищают от вредного воздействия экранов электронных устройств;

доступны в различных оправах;

их можно носить ежедневно;

не вредят, а только защищают зрение;

снимают напряжение глаз.

Глядя продолжительное время на экраны различных электронных устройств, мы заставляем наши глаза находиться в неестественном положении. Это неизбежное требование современной жизни, но не следует мириться с ним, считая его частью технологического века. Так же, как мы научились баловать наше уставшее тело теплой ванной, следует любить свои глаза и научиться заботиться о них. Иногда кажется, что планирование отдыха - это еще одна рабочая задача, но очки с голубыми линзами защищают глаза незаметно. Просто однажды придя домой и завернувшись в плед, вы вдруг поймете, что сегодня голова больше не болит, а глаза не устали. В то время как вы совершали свой ежедневный марафон, ваши глаза были защищены...

ФОТО: Пресс-фото

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