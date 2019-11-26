Назначен временный исполнительный директор RB Rail

После ухода с должности исполнительного директора совместного предприятия Эстонии, Латвии и Литвы по строительству железнодорожной магистрали Rail Baltica RB Rail и председателя его правления Тимо Рийхимяки временным исполнительным директором предприятия будет директор департамента развития и коммуникации Eiropas dzelzceļa līnijas Агнис Дриксна, сообщили представители предприятия.
Совет RB Rai назначил его исполнительным директором со 2 декабря. Параллельно идет процедура отбора кандидатов на должность постоянного директора.
Также в компании сообщили, что с должности ушел главный технический директор RB Rail и член правления Март Нильсен, который перейдет на новую работу в частном секторе. Нильсен, который является техническим директором RB Rail с марта 2018 года, проработает до 23 декабря.
Временно должность технического директора займет директор департамента проектирования Кайдо Зиммерманн.
Дриксна работает директором департамента развития и коммуникации Eiropas dzelzceļa līnijas с 2016 года. Ранее с 2014 года он был руководителем проекта Rail Baltica в Министерстве сообщения и отвечал за международное сотрудничество. Дрикнса имеет степени магистра предпринимательства и магистра по международной юстиции.
Змммерманн ранее работал в консалтинговой фирме Zimmermann IB, директором по железнодорожной логистике в эстонском порту Силламяэ, главным инженером Latvijas dzelzceļš, председателем правления Эстонской железной дороги, лектором Таллинского технического университета. Имеет степень магистра технологий.