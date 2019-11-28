Ребенок отравился медикаментом. Его родителей приговорили к реальному тюремному сроку

Департамент уголовных дел Верховного суда (ВС) оставил в силе решение Рижского окружного суда о том, что родители, ребёнок которых отравился метадоном, приговорены к реальному лишению свободы. Об этом сообщила представитель Сената ВС Байба Катая.
Согласно решению Рижского окружного суда отцу ребёнка грозит лишение свободы сроком на два года и десять месяцев, а также пробационный надзор. Мать ребёнка приговорена к лишению свободы на два года, шесть месяцев и пять дней, с пробационным надзором.
Представитель ВС пояснила, что родители были признаны виновными и осуждены за то, что, будучи лицами, от которых пострадавший несовершеннолетний был зависим, жестоко обошлись с ним, нанеся ему физический вред и допустив отравления метадоном.
Сенат в решении признал, что заключения суда апелляционной инстанции обоснованы законом, полученными, проверенными и оцененными доказательствами.
В решении суда поясняется, что родителям было известно, что жидкость должна хранится в недоступном для детей месте, как и то, что метадон хранился в комнате, в которой находился ребёнок, однако обвиняемые должным образом не проследили, чтобы бутылочка с метадоном не была доступна ребёнку.
Ранее сообщалось, что в августе 2017 года полиция получила от Службы неотложной помощи информацию о том, что в одной из рижских квартир отравился метадоном малолетний ребенок. Была констатирована клиническая смерть, но малыша удалось реанимировать, и он в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Скорую помощь вызвали родители.
Отец 1978 года рождения и мать 1979 года рождения ранее попадали в поле зрения полиции за употребление наркотиков и кражи. Они лечились от наркозависимости по метадоновой программе и оставили бутылку с медикаментом в легко доступном месте. Ребенок выпил жидкость, когда родители спали.