Макгрегор возвращается! Официально объявлен следующий соперник ирландца

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор подписал контракт на бой с американцем Дональдом Серроне. Поединок состоится 18 января 2020 года на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает ESPN.
Макгрегор вернётся в октагон спустя 1 год и 3 месяца. Свой последний на данный момент бой Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в октябре 2018 года, а Серроне в сентябре текущего года уступил техническим нокаутом Джастину Гэйтжи.
Отметим, что поединок пройдёт в полусреднем весе (до 77 кг). Макгрегор в этой весовой категории провёл оба боя против Нейта Диаса. По словам многих обозревателей ММА, это не самый оптимальный вес для ирландца, так как оба раза Макгрегору не хватало выносливости, особенно в первом поединке, который закончился победой Диаса.
Серроне представил противостоянии с ирландцем в виде схватки алкогольной продукции, лицами которой они являются.
November 28, 2019
31-летний Конор Макгрегор за время своей карьеры одержал 21 победу и потерпел 4 поражения. 36-летний Серроне одержал 36 побед (23 в рамках UFC) и потерпел 13 поражений.