Макгрегор возвращается! Официально объявлен следующий соперник ирландца

Макгрегор вернётся в октагон спустя 1 год и 3 месяца. Свой последний на данный момент бой Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в октябре 2018 года, а Серроне в сентябре текущего года уступил техническим нокаутом Джастину Гэйтжи.

Отметим, что поединок пройдёт в полусреднем весе (до 77 кг). Макгрегор в этой весовой категории провёл оба боя против Нейта Диаса. По словам многих обозревателей ММА, это не самый оптимальный вес для ирландца, так как оба раза Макгрегору не хватало выносливости, особенно в первом поединке, который закончился победой Диаса.

Серроне представил противостоянии с ирландцем в виде схватки алкогольной продукции, лицами которой они являются.