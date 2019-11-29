Названа женщина года
Американская певица и актриса Зендая удостоена премии "Женщина года" австралийской версии журнала GQ.
Отмечается, что Зендая входит в число самых богатых молодых знаменитостей.
"Начав свою карьеру в подростковом возрасте, она превратилась в одну из крупнейшх звезд своего поколения, талантливую певицу, танцовщицу и актрису,
и самое захватывающее, что 23 года - это только начало", - сказала вручавшая артистке награду главный редактор Vodue Australia Эдвина МакКан.
Сама Зендая призналась, что не поняла, как получила титул женщины года в таком раннем возрасте, и назвала это "просто безумием". По словам юной звезды, иногда она слишком погружается в работу и забывает наслаждаться происходящими с ней событиями.
"Я сейчас секунду посмотрю вокруг и подумаю: "Охренеть, это происходит!". Это очень круто, поэтому, ребята, спасибо вам большое", - заключила артистка.
Напомним, Зендая известна по таким фильмам и сериалам, как "Эйфория", "Человек-паук: Возвращение домой", "Человек-паук: Вдали от дома", "Величайший шоумен" и "Танцевальная лихорадка". В 2013 году она выпустила дебютный музыкальный альбом Zendaya.
В прошлом году журнал Billboard назвал женщиной года певицу Ариану Гранде. По словам критиков, "она стала звездой на своих условиях, никогда не склоняясь к какому-то определенному тренду или направлению в музыке".