Названа женщина года

Отмечается, что Зендая входит в число самых богатых молодых знаменитостей.

"Начав свою карьеру в подростковом возрасте, она превратилась в одну из крупнейшх звезд своего поколения, талантливую певицу, танцовщицу и актрису,

и самое захватывающее, что 23 года - это только начало", - сказала вручавшая артистке награду главный редактор Vodue Australia Эдвина МакКан.

Сама Зендая призналась, что не поняла, как получила титул женщины года в таком раннем возрасте, и назвала это "просто безумием". По словам юной звезды, иногда она слишком погружается в работу и забывает наслаждаться происходящими с ней событиями.

"Я сейчас секунду посмотрю вокруг и подумаю: "Охренеть, это происходит!". Это очень круто, поэтому, ребята, спасибо вам большое", - заключила артистка.

Напомним, Зендая известна по таким фильмам и сериалам, как "Эйфория", "Человек-паук: Возвращение домой", "Человек-паук: Вдали от дома", "Величайший шоумен" и "Танцевальная лихорадка". В 2013 году она выпустила дебютный музыкальный альбом Zendaya.