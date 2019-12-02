Фото: Как звезды встретили первый день зимы

Еженедельно Русский TVNET предлагает читателям узнать, чем занимались знаменитости на этих выходных. Самые свежие моменты из жизни звезд смотрите в нашей фотоподборке.
Обожаю океан! 💙 В прошлой жизни я определённо была русалкой 🧜♀️ И пусть эта поездка рабочая, но я успею все 😉 Отдельное спасибо моим прекрасным @enjoybrand_official 🥰😍❤️за чудные купальники и мое пляжное настроение, ведь это так важно для любой девушки, чувствовать себя особенной! 👙👸🏼
#winteriscoming С первым днём зимы, любимые ❄️ Сейчас открою штору и покажу, в какой сказке нахожусь сейчас. У меня теперь новая любовь и мне очень неловко перед старой, но я должна признаться. #ялюблюлыжи Прости, сноуборд, прости, миленький, но почему я всю жизнь считала, что это сложно? Я катаюсь на борде. Довольно не плохо, я умею делать такое лицо 🤨, когда лыжники проезжают рядом. Я всю жизнь таскаю тяжеленную доску за собой. И тут вчера я встала на лыжи. Мелкие учились и я подумала ну чем я хуже пятилеток. Итак, чему я вчера научилась! #лыжилегче😂😂😂 Во всех пониманиях. Быстрее, проворнее и легче 😂😂😂 Через 10 мин мы встаём, завтракам и на гору! А сейчас, важное голосование у меня в комментах 👇🏼 А ты лыжник ⛷ или сноубордист 🏂 ???
Прошу прощения за технические неполадки! Дубль два :) Сегодня повторим прошлогодние предрождественские чудеса! Ищите меня с 15:00 среди консультантов на первом этаже ЦУМа, на Instyle Christmas Charity Fair! Это квест 😉Все средства от продаж пойдут на благотворительность! #instylecharityfair @instylerussia
@m1_musicawards @m1ukraine це було щось неймовірне!🤩 Дві нагороди та другий рік поспіль «Співачка року»! ♥️ Я безмежно вдячна своїй великій #NKfamily, мої команді #NICE2CU та кожному слухачеві, адже це наша спільна перемога. Ми разом отримали цю нагороду тут, ми разом підкорили Латинську Америку та радіочарти не лише в Україні, а у США, Канаді та Мексиці. І в нас ще багато попереду. Це було драйвово і неймовірно! 🥳
Вчера вечером мне прислали статью с заголовком «Темникова завершает музыкальную карьеру». Сказать, что мир рухнул внутри - ничего не сказать. Я не обижаюсь на журналистов. Они всегда стараются сделать заголовок броским. Но, ребят, это все не шутки. Не пугайте слушателей 😌 Я всего лишь взяла паузу на несколько лет с турами. Может, год/два/три/пять или совсем прекращу гастролировать с большими кассовыми турами. Знаю, что сможете понять и простить. Тур - это физически очень сложно. Последние 2,5 года я провела в самолетах и поездах. В нон-стоп режиме. И мне банально не хватает сил и времени на то, чтобы творить. Необходима перезагрузка и максимум творчества. Немного математики. Тур в целом идет полгода. Полгода мы в разъездах и выступлениях. А еще огромные силы тратятся на подготовку и на восстановление после (кто делал именно туровые шоу - тот знает и поймет). Получается, что вся жизнь - сплошной тур. Приходишь на студию с мигренью, с сорванным голосом. А слушатели ждут альбом. И ты очень-очень хочешь записать треки, которые лежат, ждут своего часа иногда по полтора года. Песен буду выпускать ещё больше, чем раньше. Концерты есть и будут. Я не ухожу из профессии. Просто беру паузу в турах до 2021 года точно, дальше - посмотрим. У нас есть идеи следующего тура, но сперва должна родиться для него музыка и все мы должны получить много нового вдохновения. 🖐🏼Увидимся на финальном концерте #softlovecriminal тура в Мурманске. Есть ощущение, что он будет очень длинным, чтобы растянуть удовольствие 😌
Ребят, не знаю, что со мной происходит, но в последнее время все чаще в течении тянет выпить чифира, как только присаживаюсь, дискомфорт какой-то, но когда на корточки сажусь, легче становится. Нет-нет и в нардишки сыграть хочется. А я ж не умею!!! Проснулась тяга к хлебу, но я его не ем. Ребят чётки нужны кому-нибудь? Четкие чётки, бл буду! Или мож шахматы кому-то нужны, все что хотите могу слепить. Сука, точно! Завтра ж #ЭхРазгуляй не пропустить бы!
Вчера в этом огромном зале было столько любви, счастья и смысла. Вот так рождается энергия и появляются силы идти вперёд. Вас было так много - 12 000 человек! Я еле сдерживала себя, чтобы не дать волю эмоциям. Мне хотелось просто остановить время и навсегда запомнить свои чувства. Спасибо вам за то, что даёте мне взамен. Спасибо за то, что пришли на концерт. Хочу, чтобы вы были также счастливы, как и я сейчас ❤ фото @eremenkoandrew #полинагагарина #мегаспорт #12тыс ##ялюблювас #спасибо
😍✋Вероничка поздравляет Аллу-Викторию с Днём Рождения и это очччень трогательно и забавно😂: в два раза младше и в два раза меньше, а взгляд - глаза в глаза!) 👀❤️ #никаниколаева #верониканиколаева #аллавикториякиркорова @allavictoriyakirkorova @fkirkorov Фото @uliaveronika
Ребят, вы помните свой первый заработок? А на что его потратили??? Многие начинают с подработки у родителей в бизнесе (магазине, мастерской, офисе). Несмотря на то, что я родилась в музыкальной семье, родители никогда не заставляли меня заниматься музыкой 🙌🏽 Меня даже не отдали в музыкальную школу... Но позднее, когда папа начал замечать как я все время что-то напеваю и как мой неподдельный, огромный интерес к музыкальному направлению с каждым днём растёт - я начала получать необходимую поддержку с их стороны 🙏🏼 Свой первый заработок я смутно помню, но очень ярким воспоминанием было мое желание купить маме машину. И через несколько лет, моя мечта воплотилась в жизнь💫💫💫 Сейчас в России возможности у молодых ребят намного больше. Социальные сети, уровень развития он-лайн торговли, «продвинутость» молодёжи достигли таких высот, что только ленивый не стремится получить зарплату раньше аттестата зрелости. 24 ноября в Казани был презентован проект «Мой первый бизнес», где школьники и студенты со всей страны делятся трудовым опытом. Должна заметить, это настолько круто✔ От кофейни у школы и доставки букетов до таргетированной рекламы со своими подрядчиками: маркетологами, дизайнерами, копирайтерами, которые делают креативы и занимаются настройкой рекламных кампаний! Столько одаренных ребят, столько креативных бутонов предпринимательства... Все они прошли процесс настройки своих «бизнес-инструментов» самостоятельно и рады поделиться и опытом, идеями и способами преодолевать препятствия на пути. Они уже давно зарабатывают и, зачастую, больше своих родителей! Позитивные и постоянно развивающиеся ребята, не забивают на учёбу и смело смотрят в будущее! Мечты должны сбываться 🙌🏽Я в вас верю❤