Фото: Как звезды встретили первый день зимы

Потихоньку начинаем праздновать приближение нового года...) Говорят, что мы малость похожи🤔 А как ваш вечер проходит? #владсоколовский #фото #праздник #отец #сын #центр #москва

A post shared by В Л А Д С О К О Л О В С К И Й (@vs20) on Nov 30, 2019 at 8:20am PST