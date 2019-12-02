"Огромная потеря": прощание с дирижером Марисом Янсонсом пройдет в Санкт-Петербурге

"Уход Мариса Арвидовича болью отзывается в сердцах всех, кто знал его, всех, кто когда-либо с ним работал.

Все мы - его коллеги, слушатели, ценители музыкального искусства - понесли огромную потерю, масштаб которой нам еще только предстоит в полной мере осознать", - отмечается в сообщении.

Янсонс скончался 30 ноября. В течение длительного времени он страдал от сердечно-сосудистого заболевания и в последнее время отменил несколько концертов, но в конце октября после шестимесячного перерыва вновь встал у дирижерского пульта симфонического оркестра Баварского радио.

Российские СМИ сообщают, что причиной смерти дирижера стала острая сердечная недостаточность.

Марис Янсонс родился 10 января 1943 года в Риге в семье латышского дирижера Арвида Янсонса и певицы Ираиды Янсоне.

В 1946 году его отец Арвид Янсонс был приглашен на работу ассистентом Евгения Мравинского в Ленинградской филармонии, а в 1956 году семья переехала к отцу в Ленинград.

Янсонс учился игре на скрипке, фортепиано и дирижированию в Ленинградской консерватории, затем совершенствовал свое мастерство у Ханса Сваровски в Венском университете музыки и исполнительского искусства (1969) и у Герберта фон Караяна в Зальцбурге.

С 1973 года Янсонс возглавлял многие известные симфонические оркестры в Европе и США, в том числе был ассистентом дирижера в Ленинградской филармонии, возглавлял филармонический оркестр Осло, Питтсбургский симфонический оркестр, симфонический оркестр Баварского радио и Амстердамский королевский оркестр Concertgebouw.

В 2006, 2012 и 2016 годах Янсонс дирижировал новогодними концертами в Венской филармонии.