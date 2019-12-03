Вт, 3.12.2019
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Защитник рижского "Динамо" Зиле выбыл до конца сезона

Кристап Зиле

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Для защитника рижского "Динамо" и сборной Латвии по хоккею Кристапа Зиле сезон окончен из-за травмы. Об этом сообщает сайт латвийской команды.

Зиле получил серьёзное повреждение колена в субботнем матче против санкт-петербургского СКА, в котором рижское "Динамо" уступило со счётом 3:5.

21-летний защитник в этом сезоне провёл 21 матч, в которых сделал две результативные передачи, заработал шесть штрафных минут и негативный коэффициент полезности "-2".

В КХЛ Зиле дебютировал в сезоне-2015/2016 и за это время провёл 153 матча, в которых забил четыре гола, сделал 17 результативных передач и заработал негативный коэффициент полезности "-35".

Напомним, что рижское "Динамо" в данный момент имеет в своём активе 27 очков и занимает десятое место в Западной конференции. 

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