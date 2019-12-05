"Я не могу сопротивляться пирожным и кофе". Какую диету перед боями соблюдает Мекгрегор?

Макгрегор за время своей карьеры по большей части сражался в весовой категории до 65,7 или 70,3 килограммов. Свой первый бой после возвращения в начале следующего года Макгрегор проведёт в весовой категории до 77 килограмов, что для ирландца является сравнительно чужой "территорией".

За свою карьеру в подобной весовой категории Макгрегор сражался всего дважды, потерпев одно поражение и одержав одну победу против Нейта Диаса.

В разговоре с Men's Health знаменитый боец поделился некоторыми подробностями своей диеты, которая необходима для "прыжка" из одной весовой категории в другую.

"Во-первых, я не ем еду на вынос. Никаких бургеров и тому подобного. В пищу употребляю только зелень, углеводы, курицу и лосось высшего качества. Часто к своему питанию добавляю фрукты, например, бананы", - рассказывает Макгрегор.

О том, что Макгрегор стал потреблять много углеводов, свидетельствует и один из его постов в сети Instagram. На фотографии видно, что спортсмен наблюдает с трибун чемпионат мира по футболу, а в руках у него тарелка с достаточно нетипичной для такого мероприятия едой - варёными макаронами.

Но ирландец признаёт, что он всё же время от времени грешит со своей диетой. "Я не могу сопротивляться кофе и пирожным. Если кто-то приносит пирожные, то уже знаю, что в зале с весами нужно будет провести больше времени", - делится боец одной из причин набора нежелательного веса между боями.

Свой день Макгрегор начинает со стакана воды и растяжки. "Важно не допустить обезвоживания, поэтому каждый день перед растяжкой я выпиваю стакан обыкновенной или кокосовой воды", - рассказывает боец.

Макгрегор не может представить утро без привычной ему чашки кофе. "Утро я начинаю с чашки кофе и омлета. После я иду на тренировку. Когда пытаешься набрать качественную мышечную массу, важно потреблять достаточное количество белков. Поэтому вдобавок к своим приёмам пищи я также пью протеиновые коктейли", - подмечает Макгрегор.

В прошлом году Макгрегора часто критиковали за употребление алкоголя. Об этом говорили как иностранные СМИ, так и коллеги самого спортсмена, например, Хабиб Нурмагомедов.

Сам боец во время пресс-конференции, на которой он объявил о возвращении в октагон, высказался о том, что алкоголь полностью исчез из его ежедневного меню во время подготовки к следующему бою. "Для того, чтобы выработать привычку, необходимо 66 дней. Сейчас я рано иду спать и рано встаю. Во время подготовки я не употребляю алкоголь", - заявляет Макгрегор.

До этого боец всегда говорил лишь правильные вещи в присутствии СМИ, и, судя по всему, спортсмен сейчас полон решимости не допускать ошибок во время подготовки, чтобы вернуться в октагон с триумфом.