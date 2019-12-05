ФОТО: Пресс-фото

Синдром выгорания, художественный кризис, потеря личности – эти проблемы затрагивают бесчисленное множество представителей творческой индустрии, но лишь немногие такие же смелые и открытые, как художница Линда Истена, которая готова поделиться своей историей выгорания и выздоровления, чтобы вдохновить окружающих.

На пути к желанной карьере художницы она столкнулась с трудными препятствиями – рутиной, выгоранием и потерей пути. Это заставило её взглянуть на свой мир с другой стороны и полностью поменять взгляд на искусство во имя мечты. Художница, ставшая послом кампании Huawei «История – это ты» в Латвии, рассказывает о своем опыте и предлагает другим поделиться своими историями о том, как не сдаться и бороться за свои мечты.

ФОТО: Пресс-фото

Я просто инструмент

Линда Истена – латвийская художница, мечтавшая об этой профессии с детства. «С тех пор как себя помню, я хотела стать художницей, но, когда я стала старше, то поняла, что большая часть меня всегда была такой. Когда я была ребенком, я действительно любила рисовать или писать картины, потому что это был чистый кайф – сесть за белый лист и понять, что это место, где нет правил, и ты контролируешь то, что будет создано на нем. Это действительно делало и делает меня счастливой до сих пор», – делится Линда.

Говоря о себе, художница выделяет: «Одним утром, находясь в дороге, чтобы продолжить работу, меня посетило сильное откровение. Я – Линда – являюсь всего лишь инструментом», – рассказывает она. «Я понятия не имею о том, что нарисую, у меня нет четкой картинки с готовой работой. Я не делаю набросков заранее, но начала задавать вопрос или слово, которое хочу подробнее изучить, и в готовой работе я могу прочитать ответы через узоры. Информация, которая проходит через то, что я создаю, находится за пределами моего сознания, и я все еще учусь ее понимать», – рассказывает Линда.

Искусство как возможность ближе познакомиться с душами людей

Последний проект Линды исследует истории людей посредством раскрашивания их лиц. Проект был начат совсем недавно, но уже приобрел широкую известность, из-за того, что для Латвии это что-то беспрецедентное – Линда раскрашивает лицо выбранного человека, которого затем помещает в заготовленную для фотосъемки композицию из материалов различных цветов и текстур и вместе с полученной фотографией представляет обществу историю о внутреннем мире этого человека.

«Эта идея, которую я вынашивала чуть меньше года не покидала меня, и была впервые реализована летом 2018 года, когда я уже вернулась в Латвию после жизни за границей. Это способ объединить мои разные творческие увлечения – фотографию, декорирование, рисование и, в качестве бонуса – возможность познакомиться с душой человека через непридуманную историю», – с радостью рассказывает художница о способе выражения, который она нашла.

ФОТО: Пресс-фото

Борьба с выгоранием

На пути к реализации мечты, Линду поджидало тяжелое испытание – творческий кризис. «Все началось с мысли и желания трансформировать свое творчество. Какое-то время я рисовала мандалы, но ощущала, что больше не получаю того удовлетворения, что раньше. Я не чувствовала вызова и приятного беспокойства перед началом новой работы. В один момент я поймала себя на мысли, что больше не творю, а произвожу. Мандалы были моей зоной комфорта», – рассказывает художница.

Игнорируя все сигналы и продолжая творить, у художницы началось выгорание, и креативность совсем сошла на нет, вызвав у нее огромное эмоциональное потрясение. «Представьте себе, что идете на прогулку в знакомый лес, но в один момент понимаете, что наступил вечер и вокруг становится все темнее. Знакомые тропинки сменились совсем новым и незнакомым местом где-то в глубине леса. Мои ощущения были именно такими – я впервые поняла, что ничего не понимаю, и все кажется мне чужим», – так Линда описывает ощущения от неожиданного наступления кризиса.

Кризис, который помогает расти

Художница заметила, что во время обучения в художественной школе никто не говорил и не предупреждал, что что-то такое может произойти. Это побудило Линду поделиться своей историей с кампанией Huawei «Самая важная история – это ты», чтобы помочь людям, испытывающим трудности и побудить их поделиться своим опытом. «Теперь, оглядываясь назад, я могу сказать, что сама хотела трансформировать свое искусство, но такое изменение не произойдет моментально. Нужно какое-то время, чтобы ощутить, что заблудился, чтобы потом понять, что это было началом твоего нового пути», – говорит художница.

«Выбраться из кризиса мне помогли новые впечатления, вызовы и интерес, а также случайно обнаруженная ароматерапия. При помощи этой ароматерапии я очень легко избавляюсь от лишних эмоций, которые накапливаются во мне. Таким способом во мне появилась энергия, мотивация и место для новых идей. Сейчас я активно работаю дальше и понимаю, что искусство – мой самый большой и сильный учитель. Моя работа – относиться к этому огромному дару с уважением, поэтому я не могу поддаться лени, сомнениям, слабости или позволить кому-либо влиять на меня и отвлекать от концентрации на цели. Я все еще учусь всему этому, и самое классное то, что я хочу научиться этому!» – рассказывает Линда Истена.

У каждого из нас есть большая или меньшая цель, которую мы хотим достичь, но, даже более важными, чем постановка цели, являются решимость и сила, чтобы, не поддавшись неожиданным трудностям, в конечном итоге осуществить свои мечты и быть в состоянии оценить проделанную работу.

ФОТО: Пресс-фото

О кампании «Самая важная история – это ты»: