СМИ: Можно начинать отсчет оставшихся часов работы Рижской думы

На это указывают не только заявления министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце о том, что Рижская дума уже во второй раз показывает свою неспособность справиться с выполнением одной из своих автономных функций - непрерывным хозяйственным обслуживанием отходов.

В четверг Сейм передал на рассмотрение комиссий поправки к нескольким законам, которые позволят избрать Рижскую думу на срок до выборов 2025 года, если в ближайшее время состоятся внеочередные выборы.

Партия "Согласие" в свою очередь заявила о присоединении к сбору подписей за референдум о роспуске Сейма.

Если в Риге пройдут внеочередные выборы, и думу будут избирать на срок более пяти лет, лидером списка "Согласия" может стать бывший мэр Риги Нил Ушаков, который на данный момент является депутатом Европейского парламента и управляет думой партии.

Связавшись с Ушаковым, не удалось получить однозначного подтверждения этой информации - политик воздержался от комментариев такой возможности, однако и не отверг ее.