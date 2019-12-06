"Держитесь, вы такого еще не видели!": в России у скотобойни образовалось озеро крови

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В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили озеро, полное крови животных, свидетельствует запись в соцсети Instagram.
Мужчина снял необычный вид на видео и выложил в соцсети.
"Держитесь, вы такого еще не видели!", - написал он в описании видео.
🆘☣️☢️⚠️ Держитесь, вы такого ещё не видели‼️🆘☣️☢️🤮 Так выглядит искусственный водоем из слитой крови прямо за деревней Ковалево, Калачинский муниципальный район Омской области. Около 30-40 квадратных метров окружность. Глубину не проверяли, сорри🤮 #чп #чпомск #катастрофа☣️ #экология #опасно🆘 #ОНФомск #онфвмоёмрегионе
Он также указал, что размер кровавого озера - примерно 30-40 квадратных метров. Еще он извинился, что не проверил глубину.
В Главном управлении ветеринарии Омской области заявили, что ответственность за это понесет предприятие, занимающееся убоем скота, пишет РИА "Новости".
В ведомстве отметили, что отходы утилизировали. Специалисты не обнаружили на месте скотомогильника возбудителей особо опасных инфекций.