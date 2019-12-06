Сб, 7.12.2019
То, что я слышал на первом заседании суда по этому делу, повергло меня в шок. Я не мог поверить тому, что вижу и слышу. Журналист Артис Дрезиньш о трагических домашних родах в Елгаве

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"Держитесь, вы такого еще не видели!": в России у скотобойни образовалось озеро крови

Скриншот видео

ФОТО: Instagram/nikitamisyurov79

В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили озеро, полное крови животных, свидетельствует запись в соцсети Instagram.

Мужчина снял необычный вид на видео и выложил в соцсети.

"Держитесь, вы такого еще не видели!", - написал он в описании видео.

Он также указал, что размер кровавого озера - примерно 30-40 квадратных метров. Еще он извинился, что не проверил глубину.

В Главном управлении ветеринарии Омской области заявили, что ответственность за это понесет предприятие, занимающееся убоем скота, пишет РИА "Новости".

В ведомстве отметили, что отходы утилизировали. Специалисты не обнаружили на месте скотомогильника возбудителей особо опасных инфекций.

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