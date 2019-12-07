Галерея: Прощание с академиком Янисом Страдиньшем

Ранее родственники Страдиньша просили не нести на похороны цветы и венки, а предусмотренные на них средства пожертвовать на создание скульптуры "Сердце Селии" в парке Сунаксте.

Напомним, академик Янис Страдиньш скончался 29 ноября в возрасте 85 лет.

По данным агентства LETA, он родился в 1933 году в семье хирурга Паула Страдиньша.

Страдиньш получил образование на химическом факультете Латвийского университета, окончив его с отличием в 1956 году.

Он работал в Институте органического синтеза, в 1961 году создал лабораторию физико-органической химии, которую возглавлял до 2006 года.

С 1972 по 1976 годы преподавал в Латвийском университете, став в 1974 году профессором.

В 1990-х годах работал в Институте истории Латвии, с 1992 года - в Рижском университете имени Страдиньша. C 1975 по 1985 годы был главным редактором международного журнала "Химия гетероциклических соединений".

С 1996 по 1998 годы был вице-президентом Академии наук Латвии, с 1998 по 2004 годы - её президентом. В 2004 году стал председателем сената Академии наук, с 2006 года - председателем государственной программы исследований Letonika.

Страдиньш является автором и соавтором семи книг и более 330 научных публикаций по химии, а также 20 книг и более 270 научных публикаций по истории науки. Награжден орденом Трех звезд и иностранными наградами.