Сб, 7.12.2019
То, каким образом министр охраны среды и регионального развития расправляется с руководством Рижской думы, создает экс-мэру Нилу Ушакову ореол страдальца. Юрис Розенвалдс, политолог

Галерея: Прощание с академиком Янисом Страдиньшем

Прощание с академиком Янисом Страдиньшем

ФОТО: Mārtinš Otto

В субботу, 7 декабря, в Торнякалнской церкви прошло прощание с академиком Янисом Страдиньшем.

Галерея: Прощание с академиком Янисом Страдиньшем

Ранее родственники Страдиньша просили не нести на похороны цветы и венки, а предусмотренные на них средства пожертвовать на создание скульптуры "Сердце Селии" в парке Сунаксте.

Напомним, академик Янис Страдиньш скончался 29 ноября в возрасте 85 лет. 

По данным агентства LETA, он родился в 1933 году в семье хирурга Паула Страдиньша.

Страдиньш получил образование на химическом факультете Латвийского университета, окончив его с отличием в 1956 году.

Он работал в Институте органического синтеза, в 1961 году создал лабораторию физико-органической химии, которую возглавлял до 2006 года.

С 1972 по 1976 годы преподавал в Латвийском университете, став в 1974 году профессором. 

В 1990-х годах работал в Институте истории Латвии, с 1992 года - в Рижском университете имени Страдиньша. C 1975 по 1985 годы был главным редактором международного журнала "Химия гетероциклических соединений".

С 1996 по 1998 годы был вице-президентом Академии наук Латвии, с 1998 по 2004 годы - её президентом. В 2004 году стал председателем сената Академии наук, с 2006 года - председателем государственной программы исследований Letonika. 

Страдиньш является автором и соавтором семи книг и более 330 научных публикаций по химии, а также 20 книг и более 270 научных публикаций по истории науки. Награжден орденом Трех звезд и иностранными наградами. 

В 1995 году Страдиньш отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост президента Латвии. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ