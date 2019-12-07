ДТП на Южном мосту: автомобиль перевернулся на крышу

В пятницу утром, 6 декабря, видеорегистратор зафиксировал необычную аварию на эстакаде Южного моста.
Как следует из видео, водитель автомобиля марки Volkswagen по неустановленной пока причине, совершая въезд на эстакаду в направлении Южного моста, выехал за пределы своей полосы и врезался в защитный барьер.
Тот в свою очередь послужил в качестве трамплина, и автомобиль перевернуло на крышу.
О пострадавших в происшествии пока не сообщается.
Согласно справке Госполиции за 6 декабря, всего в автоавариях в Латвии пострадали девять человек.
Зарегистрировано 102 ДТП, составлено 445 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 145 о превышении скорости.
Также в пятницу зарегистрировано шесть краж из домов и квартир и один автоугон.