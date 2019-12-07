Сб, 7.12.2019
Предполагаемые виновники трагедии запутывают ход следствия в Латвии, утаив разрушенное спортивное оборудование, и шантажируют пострадавшую, предлагая подписать договор о неразглашении и отсутствии претензий. Из заявления от травмированной в Риге гимнастке

ДТП на Южном мосту: автомобиль перевернулся на крышу

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В пятницу утром, 6 декабря, видеорегистратор зафиксировал необычную аварию на эстакаде Южного моста. 

Как следует из видео, водитель автомобиля марки Volkswagen по неустановленной пока причине, совершая въезд на эстакаду в направлении Южного моста, выехал за пределы своей полосы и врезался в защитный барьер.  

Тот в свою очередь послужил в качестве трамплина, и автомобиль перевернуло на крышу. 

О пострадавших в происшествии пока не сообщается. 

Согласно справке Госполиции за 6 декабря, всего в автоавариях в Латвии пострадали девять человек. 

Зарегистрировано 102 ДТП, составлено 445 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 145 о превышении скорости. 

Также в пятницу зарегистрировано шесть краж из домов и квартир и один автоугон.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ