ДТП на Южном мосту: автомобиль перевернулся на крышу

Как следует из видео, водитель автомобиля марки Volkswagen по неустановленной пока причине, совершая въезд на эстакаду в направлении Южного моста, выехал за пределы своей полосы и врезался в защитный барьер.

Тот в свою очередь послужил в качестве трамплина, и автомобиль перевернуло на крышу.

О пострадавших в происшествии пока не сообщается.

Согласно справке Госполиции за 6 декабря, всего в автоавариях в Латвии пострадали девять человек.

Зарегистрировано 102 ДТП, составлено 445 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 145 о превышении скорости.