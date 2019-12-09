Свобода на автобанах Германии может уйти в историю

Автобаны Германии - сон многих автовладельцев, так как 130 км/час - лишь рекомендуемая максимальная скорость, ведь на самом деле во многих местах ограничения скорости нет вообще, и можно "лететь" так быстро, насколько позволяют возможности машины и смелость. Конечно, сохраняя при этом трезвый разум, понимание о безопасности и ответственности перед другими участниками движения.

Однако все реальнее становится возможность того, что один раз этой свободе придет конец. И это произойдет из-за нежелательных климатических изменений.

Уже ранее немецкие "зеленые" выразили желание установить на автобанах ограничение максимальной скорости в размере 130 км/час. Однако немецкий AutoBild, ссылаясь на сообщение издания Süddeutsche Zeitung, сообщает, что для достижения климатических целей необходимы и другие значительные реформы.

ФОТО: EPA/Scanpix

Например, SZ сообщало, что, во-первых, нужно отказаться от каких-либо налоговых скидок на служебные или рабочие автомобили.

Во-вторых, нужно отказаться от всех преимуществ, которые относятся к дизельному топливу, и это означает, что до 2030 года налог на "тяжелое топливо" может вырасти с 70 центов до 1,19 евро за литр. Налог на бензин соответственно может увеличиться на 47 центов за литр.

В конце концов, чтобы приблизить размеры парниковых выбросов к уровню цели, SZ указывает на снижение максимальной скорости на автобанах до 130 км/час. Подсчеты Министерства окружающей среды свидетельствуют, что даже с таким сценарием количество способствующих парниковому эффекту газов будет на 20-30 миллионов тонн больше, чем хотелось бы.