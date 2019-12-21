Сб, 21.12.2019
Раньше, в советское время, янтарные бусы были главным аксессуаром любой женщины. Потом было время, когда спрос на него упал. Но несколько лет назад мода на этот камень снова вернулась. Сейчас спрос на янтарь есть во всем мире. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Звезды, которые получали тяжелые травмы

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Дима Билан

ФОТО: Instagram/скриншот видео/коллаж Русский TVNET

Сложно встретить артиста, у которого не было бы абсолютно никаких проблем со здоровьем. Русский TVNET представляет список звезд, которые когда-либо получали серьезные травмы.

Несчастные случаи на съемках, аварии и даже нападения - от этого не застрахован никто!

Ранее мы рассказывали про звезд, которые умерли от рака и артистов, которых погубили наркотики

Теперь узнайте, кто из знаменитостей перенес тяжелые травмы, но не оставил шоу-бизнес. 

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Дима Билан

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