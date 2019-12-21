Звезды, которые получали тяжелые травмы
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Сложно встретить артиста, у которого не было бы абсолютно никаких проблем со здоровьем. Русский TVNET представляет список звезд, которые когда-либо получали серьезные травмы.
Несчастные случаи на съемках, аварии и даже нападения - от этого не застрахован никто!
Ранее мы рассказывали про звезд, которые умерли от рака и артистов, которых погубили наркотики.
Теперь узнайте, кто из знаменитостей перенес тяжелые травмы, но не оставил шоу-бизнес.
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