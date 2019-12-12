В 1/8 финала вышли только клубы из топ-5 лиг. Такое случилось впервые

Группа А

Брюгге - Реал Мадрид 1:3

ПСЖ - Галатасарай 5:0

Мауро Икарди, Пабло Сарабия, Неймар, Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани - имена тех футболистов, которые забивали в ворота турецкого "Галатасарая". В другом матче группы "А" мадридский "Реал" добился выездной победы над "Брюгге" благодаря голам Родриго, Винисиуса Жуниора и Луки Модрича. У хозяев гол на счету Ханса Ванакена.

🇧🇷 Винисиус Жуниор празднует свой первый гол в #ЛигаЧемпионов! ⚽️ pic.twitter.com/Fitze4xe7Z — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 11, 2019

В следующий раунд Лиги чемпионов вышли ПСЖ (16 очков) и "Реал" (11 очков). В Лиге Европы будет выступать бельгийский "Брюгге" (3 очка).

Группа В

Бавария - Тоттенхэм 3:1

Олимпиакос - Црвена Звезда 1:0

"Бавария" на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене обыграла лондонский "Тоттенхэм" благодаря голам Кингсли Комана, Томаса Мюллера и Фелипе Коутиньо. Автором единственного гола "шпор" стал Райан Сесеньон. В другом матче группы В греческий "Олимпиакос" добился минимальной победы над сербской командой "Црвена Звезда".

😀😀 Леон Горецка и Роберт Левандовски: "Странно, да? Вроде оба на скамейке, а все равно весело!"#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/ad6u2qy8LO — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 11, 2019

По большому счёту матчи в этой группе ничего не решали, так как и "Бавария" и "Тоттенхэм" досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Всё решалось в Греции, где победа "Олимпиакоса" принесла команде путёвку в Лигу Европы.

Группа С

Динамо Загреб - Манчестер Сити 1:4

Шахтёр - Аталанта 0:3

Хет-трик Жезуса помог "Манчестер Сити" на выезде разгромить загребское "Динамо". Ещё один гол в составе "горожан" провёл Филип Фоден, а единственный мяч в составе хорватской команды забил полузащитник Даниэль Ольмо.

🇧🇷 Габриэл Жезус - самый молодой бразилец, забивший 10+ голов в #ЛигаЧемпионов ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/UaDbOmJoM8 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 11, 2019

В параллельном матче "Аталанта" на выезде разгромила "Шахтёр" со счётом 3:0. Голами в составе итальянской команды забили Тимоти Кастаня, Марио Пашалич и Робин Гозенс.

Напомним, что "Манчестер Сити" досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а в борье за вторую путёвку из группы С сильнее оказалась "Аталанта", которая набрала 7 очков. Отметим, что для итальянской команды это дебютный роызыгрыш Лиги чемпионов. "Шахтёр" набрал 6 очков, занял третье место и продолжит выступления в Лиге Европы.

Группа D

Атлетико Мадрид - Локомотив 2:0

Байер - Ювентус 0:2

Туринский "Ювентус" на выезде обыграл леверкузенский "Байер" благодаря голам Криштиану Роанлду и Гонсало Игуаина, а московский "Локомотив" с таким же счётом уступил в Мадриде "Атлетико". Голы за "матрасников" забили Жоау Фелиш и Аугусто Фелипе.

Таким образом, первое место в группе D занял "Ювентус" (16 очков), второе - "Атлетико" (10 очков), а третье - "Байер" (6 очков), который сыграет в Лиге Европы. Для "железнодорожников" еврокубки в этом сезоне окончены.

Добавим, что команда Юрия Сёмина проиграла четвёртый матч подряд. Подобное случилось с "Локомотивом" впервые за двенадцать с половиной лет.

Итог:

В плей-офф Лиги чемпионов впервые в истории сыграют только представители пяти сильнейших европейских чемпионатов - Англии, Испании, Германии, Италии и Франции.

Клубы, которые продолжат борьбу за главный европейский клубный трофей: ПСЖ, "Реал", "Бавария", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Аталанта", "Ювентус", "Ливерпуль", "Наполи", "Барселона", "Боруссия", "РБ Лейпциг", "Лион", "Челси", "Валенсия" и "Атлетико".

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится в понедельник, 16 декабря.