Сенат США одобрил санкции против российских газопроводов

Сенат США принял проект оборонного бюджета США на 2020 год размером в 738 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.
Теперь документ должны передать для подписания президенту США Дональду Трампу.
В проект оборонного бюджета включены санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Законодатели США считают, что данный шаг поможет обеспечить энергобезопасность Европы.
Помимо этого в проект бюджета были включены ещё несколько мер "по сдерживанию агрессии" России. А именно: помощь Украине, включая поставки летального оружия, а также запрет на передачу Турции американских истребителей F-35. Последний был введён покупки Турции у России ЗРК С-400 "Триумф".