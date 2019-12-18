Сенат США одобрил санкции против российских газопроводов

Помимо этого в проект бюджета были включены ещё несколько мер "по сдерживанию агрессии" России. А именно: помощь Украине, включая поставки летального оружия, а также запрет на передачу Турции американских истребителей F-35. Последний был введён покупки Турции у России ЗРК С-400 "Триумф".