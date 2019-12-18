Ср, 18.12.2019
Мне нравится эта неразбериха рынка, то, что здесь нет этого пафоса, наклеенных улыбок. Когда разговариваешь с человеком, общаешься, понимаешь, что сейчас у всех свои сложности. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке
1

Сенат США одобрил санкции против российских газопроводов

Иллюстративное фото

ФОТО: SÖREN ANDERSSON/SCANPIX SWEDEN

Сенат США принял проект оборонного бюджета США на 2020 год размером в 738 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters. 

Теперь документ должны передать для подписания президенту США Дональду Трампу.

В проект оборонного бюджета включены санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Законодатели США считают, что данный шаг поможет обеспечить энергобезопасность Европы.

Помимо этого в проект бюджета были включены ещё несколько мер "по сдерживанию агрессии" России. А именно: помощь Украине, включая поставки летального оружия, а также запрет на передачу Турции американских истребителей F-35. Последний был введён покупки Турции у России ЗРК С-400 "Триумф".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ