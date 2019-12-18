Законопроет о роспуске Рижской думы начал свой путь в Сейме

За передачу законопроекта комиссии проголосовали 50 депутатов, против были 45.

В ходе прений депутат Виктор Валайнис (СЗК) заявил, что о том, что в Риге нет кризиса с вывозом отходов, можно судить по тому, что улицы не завалены мусором, поэтому инициатива о роспуске думы не имеет ничего общего с вывозом отходов. Также депутат считает, что в Сейме никто не желает слышать мнение смой Риги.

Председатель парламентской фракции "Для развития/За!" Даниэль Павлютс заявил, что роспуск крупнейшей думы страны является чрезвычайным событием и выразил надежду на то, что подобные решения в будущем придется принимать редко.

Политик парламентской оппозиции Вячеслав Домбровский ("Согласие") подчеркнул, что это вопрос не о том, является ли дума плохой или хорошей. "Это вопрос о ценностях и о том, оправдывает ли цель средства. В конце дня коалиция продемонстрирует, что ценностей у нее нет. Это вопрос честности и справедливости", - сказал депутат, подчеркнув, что состав Рижской думы был избран жителями города в ходе честных, открытых выборов, а теперь партии, проигравшие на этих выборах, хотят распустить думу. По его мнению, такое поведение четко отражает понятие парламентской коалиции о демократии.

Домбровский уверен, что для начала коалиции следует обратить внимание на себя, ведь она не выполнила ряд законов, что позволяет говорить о роспуске правительства и Сейма. Он указал, что коалиция врет обществу, высказывая различным аудиториям разные причины роспуска думы.

Несмотря на то, что изначально предполагалось передать проект на рассмотрение комиссии по делам госуправления и самоуправлений, депутат Вита Анда Терауда ("Для развития/За!") предложила все же передать его на рассмотрение бюджетно-финансовой комиссии. С перевесом в пять голосов коалиции удалось этого добиться.

Этот шаг был необходим, поскольку в комиссии по делам госуправления и самоуправлений у коалиции недостаточно голосов для дальнейшего продвижения законопроекта, принимая во внимание позицию KPV LV в вопросе о роспуске Рижской думы.