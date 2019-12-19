Чт, 19.12.2019
Это рынок. Никогда не угадаешь, сделает ли покупку тот или иной клиент. У меня был случай - я сам работал, подошел мужчина - весь грязный, лохматый, может в похмелья. И он купил у меня дорогущую вещь! У меня был шок. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Видео: в Вентспилсе изъяли хитро запрятанные контрабандные сигареты
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ФОТО: VID

В грузовой автомашине с литовскими номерами обнаружено более 9 млн контрабандных сигарет, сообщили в Службе государственных доходов (СГД).

Сотрудники налогово-таможенной полиции совместно с работниками таможенного управления СГД, проводя контроль фуры с грузом древесины, обнаружили более 9 млн сигарет NZ Gold без акцизных марок. 

Автомашина должна была выехать на пароме из Вентспилса в Швецию.

Контрабандный товар удалось обнаружить путем сканирования груза и с помощью служебных собак. 

Потенциальный ущерб государству от этой партии контрабанды составил бы около 1,5 млн евро.

Отправителем контейнера была литовская фирма, получателем - датская.

Начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 190 Уголовного закона о контрабанде в больших размерах.

Видео: СГД обнаружила более 9 млн сигарет NZ Gold без акцизных марок

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