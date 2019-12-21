Смотрите, какую рождественскую ярмарку устроили в Валге

​В субботу, 21 декабря, в Валге (Эстония) прошла рождественская ярмарка, на которой предлагались не только интересные товары. Также можно было насладиться музыкальными представлениями и другими развлечениями. Конечно же на праздник пришел и Дед Мороз, сообщает Limon.ee.