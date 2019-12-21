Смотрите, какую рождественскую ярмарку устроили в Валге

В субботу, 21 декабря, в Валге (Эстония) прошла рождественская ярмарка, на которой предлагались не только интересные товары. Также можно было насладиться музыкальными представлениями и другими развлечениями. Конечно же на праздник пришел и Дед Мороз, сообщает Limon.ee.
На центральной площади в рамках праздничных мероприятий была проведена рождественская ярмарка.
На праздничной сцене выступили Валгское украинское общество Klayna, НКО Liivimaa Keskus, НКО Urban Style Valga Clu» и музыкант Рауль Перерсель.
Были организованы различные рождественские мероприятия для всей семьи. На месте можно было увидеть различных животных, также была возможность покататься на пони.
В валгской церкви Яани желающие могли послушать органную музыку и спеть рождественские песни.
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